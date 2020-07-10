Türkiye 13’üncü büyük ekonomi: Dünya Bankası 2019 rakamları üzerinden oluşturduğu listeyi açıkladı

Dünya Bankası 2019 yılına ait Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) verilerini açıkladı. Türkiye dünya sıralamasında satın alma gücü bazındaki yerini korudu. Nominal sıralamaya göre 2019 tahminlerine göre 19'uncu sırada yer alan Türkiye, ülkeler arasındaki ürün ve hizmet fiyat farklılıklarını da dikkate alan satın alma gücü bazında ise 2.325 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla (SAGP GSYH) ile dünyada 13. sırada yer aldı. Dünya Bankası’nın 2019 yılı Satın Alma Gücü Paritesi bazında Kişi Başı Milli Gelir rakamı ise Türkiye için 27 bin 875 dolar olarak gerçekleşti.

OECD’DE YEDİNCİ BÜYÜK EKONOMİYİZ

Türkiye bu veriyle OECD ülkeleri içinde de 7. sıraya yerleşti. Türkiye, 2018’de 2.3 trilyon dolar SAGP GSYH ile yine 13. sırada bulunuyordu. Sıralamaya göre ABD'linin 27 bin 875 dolar ile alabildiği ürün ve hizmet standardını Türkiye’de yaşayan bir kişi 9 bin 43 dolar ile sağlayabiliyor. Türkiye’nin de dahil olduğu ve Çin, Rusya, Endonezya, Brezilya, Meksika, Malezya, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Sırbistan gibi ülkelerin içinde bulunduğu ‘üst orta gelir grubu’ içinde, kişi başı satın alma gücü sıralamasında Malezya 29 bin 525 dolarla birinci, Rusya 29 bin 181 dolarla ikinci, Türkiye 27 bin 875 Dolar ile üçüncü sırada bulunuyor.

SATINALMA GÜCÜ İLE HESAPLAMAK DAHA GEÇEKÇİ

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Mehmet Zeki Akıllıoğlu

Satın Alma Gücü Paritesi bazında milli gelir hesabının iki temel milli gelir hesaplama yönteminden biri olduğunu belirten Ekonomist Mehmet Zeki Akıllıoğlu, Satın Alma Gücü yönteminin nominal GSYH’ya göre daha gerçekçi olduğunu kaydetti. Satın Alma Gücü Paritesi alanında uzman olan Akıllıoğlu, “SAGP bazında milli gelir hesabına dahil olan ürün ve hizmetlerin değeri piyasa kurundan değil, ülkeler arası fiyat farklılıkları giderilerek, yani ‘fiili kur’ üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle daha önemli. Diğer yöntem olan ‘nominal’ milli gelir hesabında ürün ve hizmetlerin ülkeler arası fiyat farklılıkları dikkate alınmamış olmaktadır” dedi.

Satın Alma Gücü hesabında kullanılan ürün ve hizmet sayısının son senelerde 5 bin adede yükselmiş olduğuna dikkat çeken Akıllıoğlu, “5 bin sayısı ile ülkelerde kullanılan aynı veya benzer kalitedeki ana ürün ve hizmet bandının tamamı kapsanmış olmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.