Türkiye ve Litvanya JETCO Protokolü imzaladı: Ticaret hacminde hedef 1,5 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Litvanya JETCO Protokolü kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli mesajlar verdi. Müteahhitlikten yeşil teknolojilere, savunmadan turizme kadar birçok alanda iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Bolat, 2025’te 1,1 milyar dolar olan ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 1,5 milyar dolara çıkarılmasının amaçlandığını vurguladı.
Türkiye-Litvanya 2. Dönem JETCO toplantısı sonrası protokolün imza töreni, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Törende, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Griksas tarafından JETCO Protokolü imzalandı.
Burada yaptığı konuşmada Bakan Bolat, JETCO toplantısından önce, ikili görüşmede ele alınması gereken tüm konuları kapsayan oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bolat, mevcut ekonomik ortaklıklarını daha da güçlendirme yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını, özellikle müteahhitlik hizmetleri, yeşil teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma, yüksek teknoloji üretimi, yenilenebilir enerji ve turizm sektörlerine odaklandıklarını vurguladı.
Avrupa Birliği çerçevesinde devam eden işbirliklerini geliştirme yollarını da ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:
Bolat, bu çerçevede, karşılıklı ekonomik ilişkilerde somut ve önemli ilerlemelerin önünü açmayı hedeflediklerini anlattı.
Bolat, amaçlarının her iki ülke için kalıcı değer sağlamak ve Türkiye’nin yurt dışı müteahhitlik sektöründeki kanıtlanmış gücü ile Litvanya’daki umut verici projeler ışığında sürdürülebilir, uzun vadeli bir işbirliği temeli oluşturmak olduğunu dile getirdi.
Türk müteahhitlerin hem Litvanya'da hem de Türkiye'de yeni ortaklıklar ve ortak girişimler kurma konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğuna inandığını vurgulayan Bolat, iki ülke arasında güçlü bir hava bağlantısı bulunduğunu açıkladı.
"Litvanya ile Türkiye arasındaki ticaretin 10 yıl içinde önemli ölçüde artma potansiyeli var"
Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Griksas ise iki ülkenin ticaret, yatırım, sanayi ve inovasyon başta olmak üzere savunma sanayisi, ulaştırma, enerji, tarım, bankacılık, turizm, eğitim, bilim, sağlık ve ilgili alanlarda işbirliği konusunda mutabakata vardığını belirtti.
Küresel tedarik zincirleri gelişmeye devam ederken ekonomik potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine inandıklarını ifade eden Griksas, sözlerini şöyle sürdürdü:
Griksas, Litvanya'nın, yenilikçi, ilerici ve iddialı bir ülke olduğunu kaydederek, ülkenin geleceğini inovasyon, bilim ve bilgi üzerine inşa ettiğini aktardı.