Ekonomi Türkiyenin ilk ağır sanayisi KARDEMİRden milli ve yerli enerji ile ekonomiye büyük katkı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi KARDEMİR'den milli ve yerli enerji ile ekonomiye büyük katkı

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan ve yılda yaklaşık 3 milyon ton üretim kapasitesine sahip Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, 77,50 megavat olan enerji üretim kapasitesini 107,50 megavata çıkaracak.

Haber Merkezi AA
Türkiyenin ilk ağır sanayisi KARDEMİRden milli ve yerli enerji ile ekonomiye büyük katkı
KARDEMİR’de milli ve yerli enerji ekonomiye katkı veriyor.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, 84 yıllık köklü geçmişe sahip olmanın ötesinde değer üreten fabrikalarının, gerek ürünleriyle gerekse yan faaliyet alanlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.

KARDEMİR'in Türkiye'nin 3 büyük entegre demir ve çelik şirketinden biri konumunda olduğu vurgulanan açıklamada, "Modern ekonomi ve üretimin olmazsa olmazı enerji, dünyanın şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır. Sürdürülebilir üretimin ve sosyal yaşamın bir parçası haline gelen elektrik üretiminin, şirketimiz için de önemi yadsınamaz derecede büyüktür. Kurulduğu günden bu yana elektrik üretimi alanındaki yatırımlarını her geçen yıl güçlendiren şirketimiz, enerji tesislerindeki uzman ve kalifiye çalışanlarıyla şirketimizin geleceğine yön vermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, 77,50 megavat olan enerji üretim kapasitesini 107,50 megavata çıkaracak.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, 77,50 megavat olan enerji üretim kapasitesini 107,50 megavata çıkaracak.

Açıklamada, enerji üretimine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Fabrika sahamızda yer alan 77,50 megavat ve yatırımı süren 30 megavat türbin-jeneratör ile şirketimizin kurulu gücünün 107,50 megavata çıkması planlanmaktadır. Öyle ki 2020 yılında 586 milyon 781 bin kilovatsaat elektrik üretimiyle 196 bin 445 konutun ihtiyacına eş değer bir elektrik üretimini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sadece şirketimiz için değil, ülkemiz için de milli bir mesele olan enerji üretimi ve tüketiminde, şu an için şirketimizde geldiğimiz nokta gurur vericidir. İhtiyaç duyduğu elektriği kendi imkanlarıyla ve özverisiyle üretme konusunda alışılagelmiş bir kültüre sahip şirketimiz, demir ve çelik üretim sürecinde ortaya çıkan gazları dönüştürerek, kullanarak ve ulusal şebekeye ihtiyaç duymayarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır."

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