Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Vergi mükellefi sayısı 11,5 milyona yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vergi mükellefi sayısı 11,5 milyona yaklaştı

Vergi mükellefi sayısı, Mart 2020 itibarıyla geçen yılın aynı ayına kıyasla 371 bin 439 kişi artarak 11 milyon 447 bin 535 kişiye ulaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki mükellefler toplam sayının yüzde 44'ünü oluşturdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'de vergi mükellefi sayısı, mart itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre 371 bin 439 kişi artarak 11 milyon 447 bin 535 olarak kayıtlara geçti. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'de Mart 2020 itibarıyla 1 milyon 982 bin 541 gelir, 2 milyon 963 bin 172 gelir stopaj, 2 milyon 60 bin 410 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 789 bin 110 basit usulde vergilendirilen gelir, 864 bin 999 kurumlar ve 2 milyon 787 bin 303 katma değer vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

EM YÜKSEK ARTIŞ KURUMLAR VERGİSİNDE

Söz konusu vergi türlerinde tespit edilen faal mükellef sayısı mart itibarıyla 2019 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artış gösterdi. Toplam mükellef sayısı 371 bin 439 kişi artarak 11 milyon 447 bin 535'e yükseldi. Bu sayı Mart 2019'da 11 milyon 76 bin 96 olarak belirlenmişti.Mükellef sayısında en yüksek artış yüzde 5,8 ile kurumlar vergisinde görülürken, bunu yüzde 5,6 ile gelir stopaj vergisi mükellefleri izledi. KDV mükellefleri sayısı söz konusu dönemde yüzde 4, gelir vergisi mükellefleri yüzde 3,4, basit usulde vergilendirilen gelir mükellefleri yüzde 2,2 artarken, GMSİ mükellef sayısı yüzde 1,1 azaldı.

İSTANBUL MÜKELLEF SAYISINDA BİRİNCİ

  • İller bazında bakıldığında en fazla mükellef sayısı 3 milyon 305 bin 778 ile İstanbul'da iken, bunun 514 bin 590'ı gelir vergisi, 327 bin 620'si kurumlar vergisi, 861 bin 241'i gelir stopaj vergisi, 732 bin 720'si GMSİ, 46 bin 527'si basit usulde vergilendirilen gelir vergisi ve 823 bin 80'i KDV mükelleflerinden oluştu. Bu ili, 954 bin 323 mükellefle Ankara, 766 bin 739 mükellefle İzmir izlerken, bu üç ildeki mükellef sayıları Türkiye'deki toplam rakamın yüzde 44'ünü oluşturdu.

Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 11 milyona yaklaştı
EKONOMİ
Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 11 milyona yaklaştı
Abone Ol Google News
İsrailde Erdoğanı savundu!

İsrail'de Erdoğan'ı savundu!

​Sizin lideriniz Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor.
​Yasak sonrası manzaralar

​Yasak sonrası manzaralar

​Sokağa çıkma yasağı sona erdi vatandaşlar sokağa akın etti.
Ankarada deprem

Ankara'da deprem

Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kimseyi<br>yalnız bırakmadık

Kimseyi
yalnız bırakmadık

Türkiye, İsveç'te çaresiz kalan Emrullah Gülüşken'in yardımına koştu.
İsveç basını <br>şaşkına döndü!

İsveç basını
şaşkına döndü!

Türkiye karşıtı yazarın yalanlarını manşete taşıdılar
Koronavirüs diplomasisi

Koronavirüs diplomasisi

Pandemi sonrasına ilişkin normalleşme takvimi de masada.

Diriliş çok<br>faydalı olacak

Diriliş çok
faydalı olacak

İmran Han tavsiye etti, dublajlı olarak yayına başladı.
Akdeniz<br>ittifakı genişliyor

Akdeniz
ittifakı genişliyor

​Sırada Tunus, Libya ve Azerbaycan var.
Virüsün<br>merkezini inceleyin

Virüsün
merkezini inceleyin

​ABD'li Senatör Graham'dan Vuhan çağrısı.
Virüsü yendi<br>nöbete koştu

Virüsü yendi
nöbete koştu

​Bir daha doğsam yine doktor olurum.
Sağlık artık<br>stratejik yatırım

Sağlık artık
stratejik yatırım

Sağlık altyapısı savunma sanayi kadar önemli olacak.
Kim<br>bitkisel hayatta mı?

Kim
bitkisel hayatta mı?

​Kız kardeşi Kim Yo-jong en büyük aday.
Vuhan<br>nefes aldı

Vuhan
nefes aldı

​Tüm hastalar taburcu edildi.
Hiç böyle görmediniz

Hiç böyle görmediniz

​Kâbe-i Muazzama'nın dört bir yanı sterilize ediliyor.
Tedbirleri gevşetiyor

Tedbirleri gevşetiyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte açıkladı.
Yasağa uyum sağladık

Yasağa uyum sağladık

​177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.