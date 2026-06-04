Vize randevularında şaibe iddiası: Bakanlık 7 şirket hakkında inceleme başlattı

Schengen vizesi için randevuların bot yazılımlarla kapatılıp satıldığı iddiaları TBMM'ye taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reklam Kurulu'nun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını, kayıt dışı para ve faturasız işlem iddialarının ise Maliye ve Dışişleri bakanlıklarına iletildiğini ifade etti.
Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlarla randevuların kapatılıp ticari amaçla satıldığı iddiaları TBMM gündemine de taşındı.
Son 5 yılda vize başvuru aracılığı hizmetleriyle ilgili 143 CİMER ve 10 e-Devlet başvurusu yapıldığını belirten Bakan Bolat ayrıca "Bu işlemlerde IBAN bilgileri aracılığıyla şahsi hesaba ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddiaları içeren başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ayrıca Dışişleri Bakanlığına da iletilmiştir" dedi.
Vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumların sundukları hizmetlerin fiyatlandırılması, iade şartları ve bilgilendirme yükümlülükleri bakımından tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını hatırlan Bakan Bolat, ilave düzenleyici tedbirler alınıp alınmaması hususunu ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de dikkate alarak değerlendirdiklerini söyledi.