Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Vize randevularında şaibe iddiası: Bakanlık 7 şirket hakkında inceleme başlattı

Vize randevularında şaibe iddiası: Bakanlık 7 şirket hakkında inceleme başlattı

10:004/06/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme

Schengen vizesi için randevuların bot yazılımlarla kapatılıp satıldığı iddiaları TBMM'ye taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reklam Kurulu'nun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını, kayıt dışı para ve faturasız işlem iddialarının ise Maliye ve Dışişleri bakanlıklarına iletildiğini ifade etti.

Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlarla randevuların kapatılıp ticari amaçla satıldığı iddiaları TBMM gündemine de taşındı.

Milletvekillerinin, bot yazılımlar aracılığıyla toplanan randevuların ticari amaçla satıldığı, bu durumun haksız ticari uygulama ve tüketici hakkı ihlali niteliği taşıdığına yönelik yazılı soru önergelerini cevaplayan Ticaret Bakanı
Ömer Bolat, Reklam Kurulu tarafından yedi farklı şirket hakkında inceleme yapıldığını kaydetti.

Son 5 yılda vize başvuru aracılığı hizmetleriyle ilgili 143 CİMER ve 10 e-Devlet başvurusu yapıldığını belirten Bakan Bolat ayrıca "Bu işlemlerde IBAN bilgileri aracılığıyla şahsi hesaba ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddiaları içeren başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ayrıca Dışişleri Bakanlığına da iletilmiştir" dedi.

Vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumların sundukları hizmetlerin fiyatlandırılması, iade şartları ve bilgilendirme yükümlülükleri bakımından tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını hatırlan Bakan Bolat, ilave düzenleyici tedbirler alınıp alınmaması hususunu ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de dikkate alarak değerlendirdiklerini söyledi.


#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
#vize
#inceleme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dilan Polat'a kim saldırdı, Can Polat’ı öldürün kim çıktı? Engin Polat ifadeside ne dedi, neler söyledi?