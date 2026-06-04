Vize randevularında şaibe iddiası: Bakanlık 7 şirket hakkında inceleme başlattı

Son 5 yılda vize başvuru aracılığı hizmetleriyle ilgili 143 CİMER ve 10 e-Devlet başvurusu yapıldığını belirten Bakan Bolat ayrıca "Bu işlemlerde IBAN bilgileri aracılığıyla şahsi hesaba ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddiaları içeren başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ayrıca Dışişleri Bakanlığına da iletilmiştir" dedi.