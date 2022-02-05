Yemek Sepeti Banabi motokuryeleri ’düşük zam’ gerekçesiyle beşinci kez kontak kapattı

Kendilerine yapılan zammı yetersiz bulan Ankara’daki Yemek Sepeti Banabi motokuryeleri, Çankaya Çukurambar Mahallesi’ndeki bölge müdürlüğünde 5’inci kez kontak kapatarak iş bırakma eylemi yaptı. Birçok STK’nın destek verdiği eylemde motokuryeler seslerini duyurmaya çalıştı.

Motokurye Ferhat Uyar, kendilerine zam yapılmadığını, geçen sene daha iyi şartlarda çalıştıklarını belirterek, “Bize zam yapılmadı. Zam yapılmamasının sebebi esnaf sistemine geçilmesi. Bu sistemde sigortasız, 10-15 liraya kurye bulup çalıştırıyorlar. Ehliyet olsun olmasın, yabancı olsun olmasın çalıştırıyorlar. Geçen sene şubat ayının ilk gününde 6 bin lira maaş aldım ama bu sene 5 bin lira maaş aldım. Çünkü esnaf kurye sistemi getirildi. Bizi paketin olmadığı, daha az çalışan bölgelere sürdüler. Eyleme katılmak isteyenlere yöneticilerimiz tarafından gözdağı veriliyor. Seni işten atarım, iş hakkını feshederim diye gözdağı veriyorlar” diye konuştu.

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“Üzerimizdeki ekipmanlar, bindiğimiz motorlar değişiklik göstermeye başladı”

Eyleme katılan motokurye İzzet Baskın, pandeminin daha sıkıntılı olduğu zamanlarda kendilerine değer verildiğini ancak şu an iyi davranılmadığını söyledi. Banabi motokuryelerinin ekipmanlarının ve motorlarının da değişiklik gösterdiğini kaydeden Baskın, şunları söyledi:

“Pandemi nedeniyle bize verilen önem daha fazlaydı. Ama esnaf kuryenin gelmesiyle beraber işverenin iş yükünü sırtından azaltması için bizleri artık önemsememeye başladılar. Üzerimizdeki ekipmanlar, bindiğimiz motorlar değişiklik göstermeye başladı. Verilen zam bizi tatmin etmedi. Biz asgari ücretle çalışacak insanlar değiliz. İki teker üstünde evden helalleşip çıkan insanlarız. İnsanların ve işverenimizin bizi anlamasını, pandemide bize nasıl ilgi gösteriyorsa şimdi de o şekilde davranmasını istiyorum.”

Banabi motokuryeleri, maaşlarına zam yapılana kadar eylemlere devam edeceklerini, haklarını kazanana kadar kontaklarını açmayacaklarını belirtti.

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