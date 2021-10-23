​Yükü taşıyıcıyla buluşturacak: İhracatçılardan navlun krizine dijital çözüm

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı ile taşımacılık sektörü arasında dijital köprü vazifesi görecek “Türkiye Lojistik Portalı”nı faaliyete geçirdi. Sektör paydaşlarının da iş birliğiyle tasarlanan “turkiyelojistikportali.com”, TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikle kamuoyuna tanıtıldı. TİM Başkanı Gülle, etkinlikte yaptığı konuşmada, son 12 ayda, 212 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek yıllık hedeflerini şimdiden aşmayı başardıklarını belirterek, “Şimdi yeni hedefimiz, 300 milyar dolara ulaşmak. Tonaj bazında da ciddi bir artış söz konusu. 2010’da 95 milyon ton ihracat yaparken, bugün 172 milyon tonu aşmış durumdayız. 5 yıl içerisinde, bu rakamın 250 milyon tona yaklaşacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

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İsmail Gülle

HEM İHRACATÇI HEM DE LOJİSTİKÇİ KAZANACAK

Pandemide ardı ardına yaşanan talep ve arz şoklarının, küresel navlun fiyatlarını oldukça etkilediğini aktaran Gülle, oluşturulan portalın, küresel lojistik sorununa yerli bir çözüm getirme amacı taşıdığını aktardı. Baltık kuru yük endeksinin, pandemi öncesi dönemde 900 seviyelerindeyken son dönemde 5650 puana kadar yükseldiğini ifade eden İsmail Gülle, “Uzak Doğu, ABD ve Afrika kıtasına yapılan taşımalarda maliyetler 2 bin dolardan 15 bin dolar seviyesine çıktı. Kendi lojistik kaynaklarımızın verimliliğini artıracak, ihracatçı ile lojistik sektörü arasında köprü vazifesi görecek Türkiye Lojistik Portalı’nı bugün hayata geçiriyoruz” dedi.

EN UYGUN MALİYETLE EN UYGUN ZAMANDA

Portalı, lojistik sektör temsilcileri ve ihracatçılarla gerçekleş- tirdikleri istişareler sonucunda nihai şekline kavuştur-duklarını belirten Gülle, şöyle konuştu: “Portal ile ürünlerimizi dünyanın dört bir köşesine, en uygun araçla, en uygun zamanda, en uygun maliyetlerle ulaştıracağız. Portalımıza üye olan ihracatçı da lojistikçi de kazanacak. İhracatçılarımız hem ürün teslimatı planlamasında yeni alternatiflere kavuşacak hem de daha uygun fiyatlardan yararlanacak. Yani tam bir kazan-kazan mekanizması hayat bulacak.”

ARAÇLAR BOŞ DÖNMEYECEK

Türkiye Lojistik Portalı’nın ihraç malları taşıyan araçların dönüş yükü bulmasına da yardımcı olacağını aktaran Gülle, “Son derece sade bir arayüzle tasarladığımız portalımıza, vergi kimlik numaralarımızla üye olabileceğiz” dedi. Lojistik firmalarının yetki belgelerini ibraz ederek platforma kaydolabileceğini söyleyen Gülle, “İhracatçı, kendi yük bilgilerini platforma girerek ilan oluşturacak. Lojistik sektörümüz de bu ilanlarda filtreleme yaparak kendi hat ve programlarına uygun yükleri bulacak” dedi.

PORTAL NASIL ÇALIŞIYOR?

Türkiye Lojistik Portalı’na üye olan ihracatçılar, yurt dışına göndermeyi planladıkları yüklerine ait bilgileri girerek bir yük ilanı oluşturuyor. Lojistik Sektörü yetkilileri, bu yük ilanları arasında filtreleme yaparak kendi hat ve programlarına uygun olan yük ilan sahipleri ile irtibat kurma talebinde bulunabiliyor. Onaylanan iletişim talepleri ile lojistik sektör yetkilileri yük sahibi firmaların iletişim bilgilerine erişebiliyor. Böylece bir araya gelen iki sektör temsilcisi aralarında anlaşarak yükün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlıyor.