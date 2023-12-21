Zeytin üreticilerinin beklediği tarih: Marmarabirlik 231 milyon lira ödeme yapacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Risk Gruplarının Belirlenmesine ve Kredi Sınırlarına İlişkin Yönetmelik ve Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna veya dâhil olduğu risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin risk tutarlarının toplamı ana sermayenin ve öz kaynağın yüzde 25'ini aşamayacak.