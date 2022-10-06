Ziraat Bankası'ndan 175 milyar TL'lik tarım kredisi

Bankadan yapılan açıklamada, Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf'ın bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Ziraat Bankası'nın "tarım ekosisteminin finansmanı" adıyla duyurduğu yeni tarım bankacılığı stratejisi çerçevesinde hem kullandırılan kredi hacminin hem de kredi kullanan üretici sayısının önemli miktarda arttığını belirten Pişmaf, "Yılın ilk 9 aylık döneminde sayıları 756 bine ulaşan üreticimizin, bankamızdaki tarım kredisi miktarı 175 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 87'si faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Pişmaf, tarım sektörünün kendileri için her zaman öncelikli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toplam tarım kredilerimiz 9 ayda yüzde 61 artışla 175 milyar TL'yi aştı. Bugüne kadarki trendin devam etmesi halinde 2022 sonunda kredi rakamının 200 milyar TL'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için gereken kaynağı sağlamaya hazırız. Üreticilerimiz kullandıkları her türlü tarımsal girdinin finansmanı için ihtiyaç duydukları krediyi Ziraat Bankası'ndan temin edebilirler."

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Takipteki kredi rakamı ve üretici sayısı azaldı

Ferhat Pişmaf, tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi miktarının ve üretici sayısının sürekli olarak azaldığını belirterek, "2022'de takipteki tarım kredilerimiz yüzde 18, takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 11 düştü. Son 2 yılda tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA ya da NPL) oranımız yüzde 1,57'den yüzde 0,50'ye kadar geriledi. Bu yönüyle bankamızın tarım kredileri sektördeki kredilerden önemli ölçüde ayrışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Pişmaf, piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım kredilerine uygulanan faiz oranlarının güncellendiğini, kullandırdıkları tarım kredilerinin 152 milyar TL'lik kısmının Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği uyguladığı kredilerden oluştuğunu bildirdi.

Bu kredilere uygulanan faizin ortalama yüzde 70'nin devlet tarafından karşılandığını aktaran Pişmaf, "Bu kapsamda küçük ölçekli üreticilerimizin yararlandığı geleneksel bitkisel üretim konusunda 100 bin TL'ye kadar, geleneksel hayvansal üretimde 200 bin TL'ye kadar olan kredilerde faizin tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bugün itibarıyla faizi tamamen devlet tarafından karşılanan tarım kredisi tutarı 43 milyar TL düzeyindedir." ifadelerini kullandı.

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"Ziraat Bankası yeni sezonda çiftçilerin yanında"

Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Pişmaf, kuruluşundan itibaren ülke tarımının en büyük finans kaynağı olan bankanın; gelecek dönemde de uygun koşullarla sağladığı kredilerle ve hayata geçireceği yeni uygulamalarla ülke tarımını, üreticileri ve tüm tarım ekosistemini daha güçlü şekilde destekleyeceğini, çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

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