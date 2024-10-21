EKPSS tercih kılavuzu 2024 ile başlayacak olan tercih başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından organize edilen sınav sonrası EKPSS tercih tarihi için beklentiler arttı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda tercih listelerini oluşturacak.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2024?

EKPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. EKPSS 2024 tercihleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM tarafından yayınlandığında haberimizde detaylar yer alacak.

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.

Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.



