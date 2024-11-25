EKPSS tercih takvimi adaylar tarafından sorgulanıyor. EKPSS tercih dönemi, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleşmekte. Bu dönemde, başarılı olan adaylar, kılavuzda yer alan boş kadroları puanlarına ve tercihlerine göre seçme imkanı bulurlar.

EKPSS tercih kılavuzu