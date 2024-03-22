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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emeklilerin promosyon başvuru tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aylık miktarına göre 8 ila 12 bin lira arasında olacak şekilde yükseltilen kamu bankalarındaki emekli aylığı promosyonlarına ilişkin güncelleme başvurularının alınacağı tarihi duyurdu. Kamu bankalarında promosyon ödemeleri değişti. Promosyon ödemeleri Kamu bankalarında 12 bin TL'ye kadar yükseltildi. Peki emekli promosyon ödemeleri için başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

09:34 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Emekli promosyon ödemesi
Emekli promosyon ödemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerin yüzünü güldüren açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kamu bankalarında bu yıl emekli banka promosyonlarının 8 - 12 bin lira arasında belirlendiği müjdesini verdi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da açıklamalarda bulundu. İşte 2024 emekli banka promosyonları...

Emeklilerin promosyon başvuru tarihleri belli oldu

Kamu bankalarında emekli aylığı promosyonlarına ilişkin başvurular pazartesi günü başlayacak. Promosyon ödemeleri ise 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı.

Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.

Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.



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#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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