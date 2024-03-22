Emekli maaşı banka promosyonları, emeklilerin banka tercihlerini etkileyen önemli bir faktör haline geldi. Emekliler, maaşlarını aldıkları banka ile belirli bir süre taahhüt yaparak promosyon alabiliyor veya maaşlarını istedikleri başka bir bankaya taşıyarak yeni promosyonlar kazanabiliyorlar. Bu süreçte bankalar da emekli promosyonları konusunda güncellemeler yapmaya başladılar, özellikle Mart ayı itibarıyla bu güncellemeler daha belirgin hale geldi. İşte bankaların güncel promosyon ödeme miktarları...