Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerin yüzünü güldüren açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kamu bankalarında bu yıl emekli banka promosyonlarının 8 - 12 bin lira arasında belirlendiği müjdesini verdi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da açıklamalarda bulundu. İşte 2024 emekli banka promosyonları...
Emeklilerin promosyon başvuru tarihleri belli oldu
Kamu bankalarında emekli aylığı promosyonlarına ilişkin başvurular pazartesi günü başlayacak. Promosyon ödemeleri ise 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı.
Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.
Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.