Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan Bayramına sayılı günler kala binlerce emeklinin gözü kulağı her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce ödenen bayram ikramiyelerine çevrildi. İlk olarak 2018 yılında ödenmeye başlanan ve 1.000 TL olarak verilen bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak ödenmişti. Peki Emekli bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi konusunda hafta başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısından bir zam haberi beklendi ama konuya dair bir açıklama yapılmadı. Hali hazırda 1.100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi konusunda enflasyon oranı tutarında bir artış olmasını bekleyenler, Yeniden değerleme oranının baz alınmasını isteyenler ve son olarak en az emekli maaşına yükseltilmesi yönünde beklenti içerisinde olanlar olsa da henüz bir açıklama yapılmamış olması bu yıl da bayram ikramiyelerinin 1.100 TL olarak hesaplara yatırılacağı anlamına geliyor.

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Emekli ikramiyeleri 25-29 Nisan haftası içerisinde ödenmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede de artış beklentisi oluşturdu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler beklenirken; Bayram ikramiyesi zammı için de 4 formül ön plana çıktı:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

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FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oranın da ikramiye artışına uygulanabileceği öngörüldü. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3 bin 311 liraya ulaşacak.

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FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda da asgari ücret tutarında ödeme yapılması. Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak ve Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

Bankaların verdiği promosyon da emekli maaşına göre belirlenecek. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödenecek.