"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur ve EYT'liye 3 bin TL ikramiye ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin son gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Yaklaşık 16 milyon emekli, bayram öncesi ikramiyelerin hesaplara yatıp yatmayacağını merak ediyordu. Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Daha önceki yıllarda emeklilere bayram ikramiyesi 2.000 lira olarak ödenirken yapılan artış ile beraber Ramazan bayramı emekli ikramiyesi 3.000 lira oldu. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur ve EYT'li için ödeme takvimi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

Bakan Işıkhan Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelen soru üzerine yasanın Meclis’ten geçtiğini ifade eden Işıkhan “ Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak" yanıtını verdi.” dedi.

3.000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ BELLİ OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıklamasının devamında “ Ödeme günlerini planlıyoruz.” dedi.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyesi ödemeleri daha önceki yıllarda tahsis numarası (emekli maaşı alma günü) göre hesaplara yatırıldı.

Bu yılda benzer şekilde emeklilerin alacağı bayram ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrıca ödeme günleri duyurulacak. Geçtiğimiz yıl 21 Nisan’da başlayan Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyeler 14 Nisan’da hesaplara aktarılmıştı.

Bu yıl ise Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihine denk geliyor. Bu sebeple ödemelerin 3 Nisan’da başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir. Emekli ikramiyeleri ödemeleri, maaşın yattığı tarihe göre farklılık gösterecek. Geçtiğimiz yılın Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri şu şekildeydi;

SSK

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14 Nisan 2023

Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15 Nisan 2023

Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16 Nisan 2023

BAĞKUR

Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan 2023

-Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan 2023

EMEKLİ SANDIĞI (4C)

19 Nisan 2023

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?