EMEKLİ MAAŞI HAZİRAN 2023: Emekli maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında, hangi gün?

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Kurban Bayramı’nın ayın son günlerine denk gelmesi sebebiyle emekli vatandaşlar Haziran maaşlarının ayın kaçında, hangi yatacağını merak ediyor. Milyonlarca emekliyi sevindiren haber ise Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte detaylar.

HAZİRAN EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023?

Milyonlarca emekliyi sevindiren haber Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ve 27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını ve Kurban bayramı tatilinin toplam 9 gün olacağını duyurdu.

Bayrama kısa süre kalmışken vatandaşlar bir takım harcamalar yapıyor bu yüzden maaşın erken yatması çok önemli. Öte yandan Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI VE EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.

Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.

NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

EMEKLİ MAAŞI YATTI MI SORGULAMA EKRANI

Emekli maaşı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar telefon üzerinden sorgulama işlemi yapabilirler.

Emekli maaşı hangi bankadan aldığını bilen emekliler, müşteri hizmetleri numarasını çevirerek hesaplarındaki bakiyeyi, yeni emekli maaşlarının hesaplara yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

Emekli maaşlarını VakıfBank’tan alan emekliler “ 0850 222 0724” numarasını arayarak operatöre bağlanabilir ve sorgulama yapabilir.

Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı alanlar ise 7 gün 24 saat “ 444 00 00” numarasından müşteri hizmetlerine bağlanabilir ve sorgulama yapabilirler.

Emekli maaşını Halkbank’tan alanlar ise “ 0850 222 0400” numarasını çevirerek emekli maaşını sorgulayabilir.















