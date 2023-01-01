Özgün En düşük memur emekli maaşı kaç lira olacak?
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En düşük memur emekli maaşı kaç lira olacak?

Emekli memur maaşı zammı için nefesler tutuldu. Aralık ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Memur ve emekli zamlarının belirlenmesinde etken olacak olan aralık ayı enflasyonu 3 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklanacak. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Peki emekli zammı hesaplama nasıl yapılacak? Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2023: Emekliye zam ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Emekli refah payı zam oranı ne kadar?
Emekli memur 2023 ocak zammı

Memur ve memur emeklilerine ocak ayında yapılacak zam oranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ile belirlendi. 2023 yılında ödenecek en düşük asgari ücret net 8.506 TL brüt 10.008 TL netleşti. Böylece yıl başından bu yana yüzde 100 artmış olan asgari ücret için Temmuz ayı itibariyle artış oranı yüzde 54,6 oranında oldu. Asgari ücret bu rakamlarla TL bazlı rekor kırarken, 455 dolar düzeyine çıkarak bir rekor da döviz cinsinden kırdı. Asgari ücretin beklentilerin üzerinde enflasyonun rakamlarının çok üzerinde belirlenmesi emekli ve memur zammı için de hesapları değiştirdi.

Memur emekli en düşük maaş zammı
Memur emekli en düşük maaş zammı

Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.

Enflasyon ne zaman açıklanır?
Enflasyon ne zaman açıklanır?

Aralık ayı enflasyon ne kadar olur?

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor. Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette aralık ayı için aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,4 ila yüzde 4,1 arasında yer alıyor.

Emekli ve memur zammı
Emekli ve memur zammı

2023 Ocak emekli memur zam oranı ne kadar?

  • Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

  • Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.

Emekli maaş zammı 2023 tablosu

Bu hesaplardaki 6 aylık enflasyon beklentisi refah payı hariç doğrudan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olacak. Bu rakamlara göre emekli zam oranı tablosu aşağıdaki gibi olacak:

BAĞ-KUR en düşük maaşı ne kadar?

Emekli taban aylıkları tablosuda şu şekilde olacak:

Emekli zam oranları
Emekli zam oranları

Tablodaki maaşlara refah artışı ilave edilmemiştir. Refah artışı 3 Ocak tarihinde enflasyon farkının belirlenmesi sonrası açıklanacak.

Emekli refah payı zam oranı ne kadar?

Emekli maaşı için yapılacak zam oranı için sosyal refah düzenlemeleri adı altında ek zamların Ocak 2022 döneminde açıldı. Ocak 2023'te de ek zamanların yapılması bekleniyor. Enflasyonla belirlenecek zam oranı dışında emekli için yüzde 10-20 arasında ek zam masada bulunuyor.

En düşük emekli aylığı
En düşük emekli aylığı

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

  • Asgari ücretin 8.506 TL olarak belirlenmesi sonrası en düşük emekli maaşı oransal olarak ücretin yüzde 41'ine geriledi. Bu oran zam öncesi yüzde 63,63 seviyesindeydi.
  • Bu oranın aynen korunması durumunda; en düşük emekli maaşı 8.506 TL'nin yüzde 63,63'ü alınarak hesaplanırsa 5.412 TL olacak.

Örneğin rakamın bu hesaba göre belirlenmesi durumda;

  1. Yüzde 75 hak sahibi dul eş, 5.412 TL'nin yüzde 75'i kadar hak sahibi olarak 4.059 TL,
  2. Yüzde 50 hak sahibi dul eş, 5.412 TL'nin yüzde 50'i kadar hak sahibi olarak 2.706 TL,
  3. Yüzde 25 hak sahibi yetim çocuk, 5.412 TL'nin yüzde 25'i kadar hak sahibi olarak 1.353 TL maaş alacak.

Öğretmen, polis, avukat, hemşire, din görevlisi emeklisi olanlardan daha önce birinci derece 2200 veya 3000 üzerinden emekli olan kişiler için 6 ay bekleme süresi uygulanmayacak. Bu kişilerin 2200 veya 3000 göstergesi 15 Ocak tarihinde kendiliğinden 3600'e yükselecek.

Birinci dereceden emekli olanların ek göstergeleri yükselince maaşlarında ciddi bir artış olacak. 3600 alan memur emeklileri emekli aylıklarını 1 Ocak itibarıyla alırken, ocak ayının ortasında 2023/Ocak-Haziran katsayı farkını, 15 Ocak-31 Ocak arası 3600 ek gösterge farkını alacak. Yani iki ayrı ek ödeme alacaklar.

Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli maaşı 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 lira ile 50.150 lira arasında bir artış olacak.

Bu tutarlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte artacak olan memur ve emekli aylıklarındaki yükselişle birlikte daha da artacak. Memur ve emeklisine yüzde 30'luk bir zam durumunda 50 bin 150 lira olan bu tutar 65 bin 195 liraya çıkacak.

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