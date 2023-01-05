Ocak ayı emekli maaşı ödeme takvimi | Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur emekli zammı 6 aylık enflasyon sonrası belli oluyor. Son enflasyon oranı için geri sayım başladı. Ocak zammı sonrası gündemin en önemli konusu "zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023" oldu? Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile emekli maaşında zam oranı refah payı ile yüzde 30 yükseltildiğini belirterek, en düşük emekli maaşı 5.500 TL olduğunu açıklamıştı. İşte 2023 emekli ocak ayı zam farkının ne zaman yatacağına ilişkin tüm detaylar...

Abone Ol