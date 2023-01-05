Özgün Ocak ayı emekli maaşı ödeme takvimi | Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
ÖZGÜN HABERLER

Ocak ayı emekli maaşı ödeme takvimi | Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

SSK ve Bağkur emekli zammı 6 aylık enflasyon sonrası belli oluyor. Son enflasyon oranı için geri sayım başladı. Ocak zammı sonrası gündemin en önemli konusu "zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023" oldu? Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile emekli maaşında zam oranı refah payı ile yüzde 30 yükseltildiğini belirterek, en düşük emekli maaşı 5.500 TL olduğunu açıklamıştı. İşte 2023 emekli ocak ayı zam farkının ne zaman yatacağına ilişkin tüm detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?
Emekli maaş zammı

2023 emekli maaşı ödeme takvimi SSK ve Bağkur için araştırılıyor. Peki, zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak, ne zaman ödenecek? İşte, ocak zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı…

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2023 Ocak zammı sonrası SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaş ödeme takvimi gündeme geldi. Emekliler ayın 17'sinden itibaren zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

İşte emekli maaşıödeme günleri:

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

4/A SSK emekli maaşı ödeme günleri:

  • - Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
  • - Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
  • - Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
  • - Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
  • - Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
  • - Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
  • - Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
  • - Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
  • - Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
  • - Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında ödenir.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri:

  • - Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
  • - Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
  • - Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
  • - Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK 2000 öncesi 6 bin 84 TL

SSK 2000 sonrası 4 bin 375 TL

Bağ-Kur esnaf 5 bin 245 TL

Bağ-Kur tarım 4 bin 375 TL

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

3.500,00 4.375,00

3.600,00 4.500,00

3.700,00 4.625,00

3.800,00 4.750,00

3.900,00 4.875,00

4.000,00 5.000,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

4.100,00 5.125,00

4.200,00 5.250,00

4.300,00 5.375,00

4.400,00 5.500,00

4.500,00 5.625,00

4.600,00 5.750,00

4.700,00 5.875,00

4.800,00 6.000,00

4.900,00 6.125,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

5.000,00 6.250,00

5.100,00 6.375,00

5.200,00 6.500,00

5.300,00 6.625,00

5.400,00 6.750,00

5.500,00 6.875,00

5.600,00 7.000,00

5.700,00 7.125,00

5.800,00 7.250,00

5.900,00 7.375,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

6.000,00 7.500,00

6.100,00 7.625,00

6.200,00 7.750,00

6.300,00 7.875,00

6.400,00 8.000,00

6.500,00 8.125,00

6.600,00 8.250,00

6.700,00 8.375,00

6.800,00 8.500,00

6.900,00 8.625,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

7.000,00 8.750,00

7.100,00 8.875,00

7.200,00 9.000,00

7.300,00 9.125,00

7.400,00 9.250,00

7.500,00 9.375,00

7.600,00 9.500,00

7.700,00 9.625,00

7.800,00 9.750,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

7.900,00 9.875,00

8.000,00 10.000,00

8.100,00 10.125,00

8.200,00 10.250,00

8.300,00 10.375,00

8.400,00 10.500,00

8.500,00 10.625,00

8.600,00 10.750,00

8.700,00 10.875,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

8.800,00 11.000,00

8.900,00 11.125,00

9.000,00 11.250,00

9.100,00 11.375,00

9.200,00 11.500,00

9.300,00 11.625,00

9.400,00 11.750,00

9.500,00 11.875,00

9.600,00 12.000,00

9.700,00 12.125,00

9.800,00 12.250,00

9.900,00 12.375,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

10.000,00 12.500,00

10.100,00 12.625,00

10.200,00 12.750,00

10.300,00 12.875,00

10.400,00 13.000,00

10.500,00 13.125,00

10.600,00 13.250,00

10.700,00 13.375,00

10.800,00 13.500,00

10.900,00 13.625,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

11.000,00 13.750,00

11.100,00 13.875,00

11.200,00 14.000,00

11.300,00 14.125,00

11.400,00 14.250,00

11.500,00 14.375,00

11.600,00 14.500,00

11.700,00 14.625,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

11.800,00 14.750,00

11.900,00 14.875,00

12.000,00 15.000,00

12.100,00 15.125,00

12.200,00 15.250,00

12.300,00 15.375,00

12.400,00 15.500,00

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

12.500,00 15.625,00

12.600,00 15.750,00

12.700,00 15.875,00

12.800,00 16.000,00

12.900,00 16.125,00

12.950,00 16.187,50

Vücudu dinlendirmek için bire bir

Vücudu dinlendirmek için bire bir

​Uzman diyetisyen açıkladı: 16:8 modeli uygulanıyor.
Ölü ve çoksayıda yaralı var

Ölü ve çok
sayıda yaralı var

Gaziantep'te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı.
5 puanlık sürpriz

​Memur ve emekli maaş zammı yüzde 30'a çıktı.

​Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı.

​Avrupa'da grip alarmı: Covid-19 vakalarına yaklaştı.

Karşılıklı meydan okumaların ardından masa bir araya geliyor.

​Orta gelirliye 100 bin konut.

​ABD'de dehşete düşüren olay: İki kişi gözaltında.

Altıncı tur oylamada da başkan seçilemedi.

​Migros CarrefourSA ve Happy Center.

​Cibuti felaketten kurtuldu Türkiye'ye teşekkür etti.

​İmza Bulgaristan'da manşetleri süsledi.

​Çin'in dev anlaşmaları ABD'nin tahtını sallıyor.

​ÜFE değil TÜFE baz alındı.

​Önceden kayıt olanların çıkma ihtimali daha fazla.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.