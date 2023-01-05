Ocak ayı emekli maaşı ödeme takvimi | Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

2023 emekli maaşı ödeme takvimi SSK ve Bağkur için araştırılıyor. Peki, zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak, ne zaman ödenecek? İşte, ocak zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı…
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2023 Ocak zammı sonrası SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaş ödeme takvimi gündeme geldi. Emekliler ayın 17'sinden itibaren zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.
İşte emekli maaşıödeme günleri:
SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?
4/A SSK emekli maaşı ödeme günleri:
- - Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
- - Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
- - Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
- - Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- - Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
- - Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- - Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- - Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- - Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
- - Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında ödenir.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri:
- - Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- - Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
- - Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- - Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
SSK 2000 öncesi 6 bin 84 TL
SSK 2000 sonrası 4 bin 375 TL
Bağ-Kur esnaf 5 bin 245 TL
Bağ-Kur tarım 4 bin 375 TL
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
3.500,00 4.375,00
3.600,00 4.500,00
3.700,00 4.625,00
3.800,00 4.750,00
3.900,00 4.875,00
4.000,00 5.000,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
4.100,00 5.125,00
4.200,00 5.250,00
4.300,00 5.375,00
4.400,00 5.500,00
4.500,00 5.625,00
4.600,00 5.750,00
4.700,00 5.875,00
4.800,00 6.000,00
4.900,00 6.125,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
5.000,00 6.250,00
5.100,00 6.375,00
5.200,00 6.500,00
5.300,00 6.625,00
5.400,00 6.750,00
5.500,00 6.875,00
5.600,00 7.000,00
5.700,00 7.125,00
5.800,00 7.250,00
5.900,00 7.375,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
6.000,00 7.500,00
6.100,00 7.625,00
6.200,00 7.750,00
6.300,00 7.875,00
6.400,00 8.000,00
6.500,00 8.125,00
6.600,00 8.250,00
6.700,00 8.375,00
6.800,00 8.500,00
6.900,00 8.625,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
7.000,00 8.750,00
7.100,00 8.875,00
7.200,00 9.000,00
7.300,00 9.125,00
7.400,00 9.250,00
7.500,00 9.375,00
7.600,00 9.500,00
7.700,00 9.625,00
7.800,00 9.750,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
7.900,00 9.875,00
8.000,00 10.000,00
8.100,00 10.125,00
8.200,00 10.250,00
8.300,00 10.375,00
8.400,00 10.500,00
8.500,00 10.625,00
8.600,00 10.750,00
8.700,00 10.875,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
8.800,00 11.000,00
8.900,00 11.125,00
9.000,00 11.250,00
9.100,00 11.375,00
9.200,00 11.500,00
9.300,00 11.625,00
9.400,00 11.750,00
9.500,00 11.875,00
9.600,00 12.000,00
9.700,00 12.125,00
9.800,00 12.250,00
9.900,00 12.375,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
10.000,00 12.500,00
10.100,00 12.625,00
10.200,00 12.750,00
10.300,00 12.875,00
10.400,00 13.000,00
10.500,00 13.125,00
10.600,00 13.250,00
10.700,00 13.375,00
10.800,00 13.500,00
10.900,00 13.625,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
11.000,00 13.750,00
11.100,00 13.875,00
11.200,00 14.000,00
11.300,00 14.125,00
11.400,00 14.250,00
11.500,00 14.375,00
11.600,00 14.500,00
11.700,00 14.625,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
11.800,00 14.750,00
11.900,00 14.875,00
12.000,00 15.000,00
12.100,00 15.125,00
12.200,00 15.250,00
12.300,00 15.375,00
12.400,00 15.500,00
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)
12.500,00 15.625,00
12.600,00 15.750,00
12.700,00 15.875,00
12.800,00 16.000,00
12.900,00 16.125,00
12.950,00 16.187,50