Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK'teydi: Aralık ayı enflasyon açıklandı

2022 yılı enflasyon ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Emekliler ve memurlar, 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte yeni maaşlarını öğrenecekler. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 2022'nin son enflasyon rakamı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyeceğinden kritik öneme sahip. Bundan dolayı da milyonların gözü kulağı TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarında.

2022 yıllık enflasyon ne kadar oldu?

TÜİK 2022 aralık ayı enflasyon verilerine açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon aralık ayında yüzde 1,18 artış gösterdi.

Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı maaş zammı için yüzde 14.04 olarak kaydedildi.

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AA Finans'ın, TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Aralık ayı enflasyonuyla 2022'nin temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek. Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,11.