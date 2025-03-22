Emlak Konut başvuru süresi uzatıldı: Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Emlak Konut GYO'nun orta gelir grubuna yönelik başlattığı Kazançlı Yatırım Kampanyası, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Gelen talepler doğrultusunda kampanyanın başvuru süresi uzatıldı. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, belirlenen yeni tarihe kadar başvurularını yapabilecek. Peki, Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Emlak Konut GYO’nun orta gelir grubuna yönelik başlattığı Kazançlı Yatırım Kampanyası, yoğun talep görmeye devam ediyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan kampanya, düşük faiz oranları, esnek ödeme planları ve farklı vade seçenekleriyle konut sahibi olmak isteyenler için avantajlar sunuyor. Yoğun ilgi nedeniyle kampanya başvuru süresi uzatıldı. Peki, başvurular ne zaman sona erecek? İşte detaylar...
EMLAK KONUT KAMPANYA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
"Kazançlı Yatırım Kampanyası" büyük ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda kampanyanın 23 Mart 2025 olan son başvuru tarihi 27 Nisan 2025'e uzatıldı. Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.
"Kazançlı Yatırım Kampanyası" hakkında vatandaşlar, Emlak Konut’un www.emlakkonut.com.tr web sitesi ve 444 36 55 numaralı çağrı merkezi üzerinden bilgi almakta, ayrıca aileleriyle birlikte satış ofislerine giderek kampanyanın detaylarını öğrenmeye devam etmektedirler.
KAMPANYALI PROJELER
Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda İstanbul'da; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Barbaros 48, BatıYakası, Ebruli Kayaşehir, Göktürk Kemerler Evleri, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, NezihPark Bahçekent, NidaPark İstinye, Odak İstanbul, Senfoni Etiler, Park Yaşam Çınarköy, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Panorama ve Yeni Levent yer alıyor.
Balıkesir'de Balıkesir Emlak Konutları, Antalya'da Park Yaşam Antalya projeleri, İzmir'de ise All Sancak ve Evora İzmir projeleri bulunuyor.