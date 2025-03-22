Emlak Konut başvuru süresi uzatıldı: Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Emlak Konut GYO’nun orta gelir grubuna yönelik başlattığı Kazançlı Yatırım Kampanyası, yoğun talep görmeye devam ediyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan kampanya, düşük faiz oranları, esnek ödeme planları ve farklı vade seçenekleriyle konut sahibi olmak isteyenler için avantajlar sunuyor. Yoğun ilgi nedeniyle kampanya başvuru süresi uzatıldı. Peki, başvurular ne zaman sona erecek? İşte detaylar...