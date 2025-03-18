EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Emlak vergisi 1. taksit ne zaman, nasıl ödenir?

Emlak vergisi 2025 yılı ödemeleri 1 Mart itibarıyla başladı. Mükellefler, ilk taksit ödemesi için son tarihi araştırırken, vergi yükümlülüğü bulunanlar için detaylar netleşti. Türkiye sınırları içinde konut, iş yeri, arsa ve arazi sahipleri belirlenen tarihlerde emlak vergisini ödemekle yükümlü. Muafiyet kapsamına girmeyen taşınmaz sahipleri için ilk taksit ödeme süresi devam ediyor. Peki, emlak vergisi 1. taksit ödemesi ne zaman sona erecek, nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar…

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2025

Emlak vergisi yılda iki taksit halinde ödenir. İlk taksit için emlak vergisi ödeme tarihi mart, nisan ve mayıs ayları içerisinde yapılırken, ikinci taksitler kasım ayı içerisinde ödeniyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri taşınmazın yer aldığı ilçe belediyesine gidilerek ya da e-belediye sistemi üzerinden ödeniyor. Farklı bir şehirdeki gayrimenkulün vergi ödemesi online bir şekilde yapılabiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEK ZORUNDA?

Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

EMLAK VERGİSİ ORANI NE KADAR?