En düşük emekli maaşı son olarak seçim öncesi yapılan zam ile 7500 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz ayında yapılan ara zamda en düşük emekli maaşı değişmemişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Emekli maaşlarına ne zaman düzenleme yapılacağı ve bu konuda yapılan çalışmalar sorulan Yılmaz, yılbaşı itibarıyla memurların maaşlarında enflasyon oranına göre bir artış olacağını, bu artışın memur emeklilerine de yansıyacağını anlattı.

Emekli maaşlarına zam ne zaman yapılacak?

Cevdet Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak" diye konuştu.

Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti; “5 milyona yakın emeklinin maaşı hali hazırda 7 bin 500 lira civarında. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklilerinde maaşı 7 bin 500 lira olanların bunun en azından temmuz-ağustos-eylül enflasyonunun güncellenmesi söz konusu olacak. Yine temmuz-ağustos-eylül enflasyonu göz önünde bulundurulup bunun yükseltilmesi diğer emeklilerin ise yılbaşında enflasyon farkı, refah payıyla birlikte verilmesi birinci senaryo.

2. senaryo ise sadece en düşük emekli maaşları değil diğer emeklilere de en azından gerçekleşen enflasyon oranında maaşların güncellenmesi şu anda konuşulan formüller arasında. Fakat dediğim gibi bütün bu formüller kamuoyunda beklentiler ve konuşulan senaryolardan ibaret.”

Yasal düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.



