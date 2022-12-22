Enflasyon nedir, nasıl düşer?

Enflasyon oranı, ülkede mal ve hizmetlerin fiyatlarının ortalama olarak ne kadar yükseldiğini gösterir. Enflasyon oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre aylık olarak hesaplanır ve yıllık enflasyon oranı olarak da ifade edilebilir.

ENFLASYON NASIL DÜŞER?

Bir ülkede enflasyonu düşürmenin bazı yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Faiz oranlarının yükseltilmesi: Faiz oranlarını yükseltmek, ülkede para arzını azaltarak enflasyonu düşürmeyi amaçlar. Ancak, faiz oranlarının yükseltilmesi, ülkede borçlanmayı ve tasarrufu azaltarak ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir.

Para arzının azaltılması: Enflasyonu düşürmek için ülkede para arzını azaltmak, faiz oranlarını yükseltme yöntemine benzer şekilde çalışır. Ancak, para arzını azaltmak, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir.

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Fiskal politika: Ülkenin harcamalarını azaltarak veya vergi oranlarını arttırarak enflasyonu düşürmeyi amaçlayan bir fiskal politika uygulanabilir. Ancak, fiskal kısıtlamalar, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir.

Döviz kurunun değiştirilmesi: Döviz kurunun değiştirilmesi, ülkede mal ve hizmetlerin döviz cinsinden fiyatlarını etkileyebilir ve enflasyonu düşürmeyi amaçlayabilir. Ancak, döviz kurunun değiştirilmesi, ülkenin dış ticareti ve ekonomik büyümeyi etkileyebilir.

Enflasyonu düşürmek için uygulanacak yöntemler, ülkelerin ekonomik koşullarına ve hedeflerine göre değişebilir.

ENFLASYON ARTARSA DOLAR ARTAR MI?

Yüksek enflasyon, paranın satın alma gücünü azaltır. Yaşam maliyetini artırır. Mesela, elimizdeki para ile satın alabildiğimiz mal veya hizmet sayısı enflasyonun yükselmesi nedeniyle azalır. Enflasyon rakamları yüksek gelirse dolar kuru yükselir.

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FAİZ DÜŞÜNCE NEDEN ENFLASYON ARTAR?

Faiz, üretici açısından borçlanma maliyetidir. Dolayısı ile faiz arttığında borçlanma maliyeti ve bunun getirdiği enflasyonist baskı da artar. Daha uzun vadede, yüksek faiz kur ve talebi aşağı çekeceği için enflasyon düşer.

ENFLASYON NEYE GÖRE YÜKSELİYOR?

Enflasyon ekonomideki aşırı arzdan kaynaklanırken diğer herhangi bir meta gibi, fiyatların da arz ve talepleri belirlenir. Çok fazla arz varsa, o şeyin fiyatı düşer. Eğer bu şey para ise, çok fazla para kaynağı paranın değerini düşürür ve sonuç itibariyle her şeyin fiyatı yükselir.

EN ÇOK ENFLASYON SEBEBİ NEDİR?

Enflasyonun en büyük sebebi maliyet enflasyonudur. Maliyet enflasyonu, petrol ve gıda gibi emtia fiyatlarının yükselmesi veya doğal afetler gibi nedenlerle üretim maliyetlerinde artış yaşanması sonucunda ortaya çıkar. Bu tür durumlarda, toplam arz azalır ve akabinde fiyatların genel seviyesinde yükselme yaşanır.