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Enflasyon oranı 2025 Mart ne zaman açıklanacak? Geçen ayın enflasyon beklentisi yüzde kaçtı?

Enflasyon oranı 2025 Mart ne zaman açıklanacak? Geçen ayın enflasyon beklentisi yüzde kaçtı?

09:201/04/2025, Salı
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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayının başlamasıyla birlikte gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. Mart 2025 enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. TÜİK, her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verilerini duyuruyor. Önceki aylarda olduğu gibi, Mart ayı enflasyon rakamlarının 3 Nisan 2025 Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 enflasyon verilerini 3 Nisan 2025 Perşembe günü açıklayacak. Ocak ayında enflasyon aylık bazda %5,03, yıllık bazda %42,12 olarak gerçekleşirken, Şubat ayında aylık enflasyon %2,27, yıllık enflasyon ise %39,05 seviyesine geriledi.

ENFLASYON ORANI 2025 MART NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Mart ayı enflasyon oranı 7 Nisan 2025 Pazartesi günü açıklanacak.

Mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti.

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