Ülkenin büyük bölümünde etkili olması beklenen kar yağışında son olarak Erzurum için uyarılar geldi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiğini duyurdu. Peki Erzurum'da yarın okullar tatil olacak mı?





METEOROLOJİ'DEN ERZURUM İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI





Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresinde yarından itibaren kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelerde, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 santimetre) bekleniyor.





Kar yağışının 7 Şubat Cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin edilen bölgede, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayının yanı sıra kar örtüsü bulunan dağlık bölgeler ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.





ERZURUM'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?





Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının ardından okulların tatil olup olmayacağı da merak edildi. Okulların tatil edilmesine ilişkin henüz valilikten resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığı anda sayfamızda yer alacak.





Çarşamba: -5° Karlı

Perşembe: -4° Karlı

Cuma: -6° Karlı

Cumartesi: -6° Karlı

Pazar: -12° Bulutlu





ERZURUM İKLİMİ HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye'nin en yüksek ve en soğuk illerinden biri olan Erzurum'da sert kara iklimi hüküm sürmektedir. Genel olarak kışlar çok soğuk ve karlı; yazlar ise çok sıcak ve kurak geçer. Hemen hemen yılın 2-3 ayı bölge karla örtülüdür. Yaz özellikle kendini Haziran ayı ve Temmuz ayı ortalarına kadar hissettirir. Yağış miktarı m² ye 460 mm dir. Bölgede eriyen karlarla akarsular beslenir.





İlin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan kuzey kesimleri haricindeki büyük kısmı Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır ve karasal iklime sahiptir. Erzurum rakımının fazlalığı ve kar yağışının yoğun olması (Yılın 70 günü kar yerde kalır) güneş ışınlarının uzaya tekrar geri yansımasına sebep olur. Bu yüzden Erzurum, Türkiye'nin en çok güneş gören illerinden biri olmasına rağmen, en soğuk illerindendir. Yazın sıcaklık +35 dereceyi görürken kışın sıcaklık -30 dereceye kadar iner.



