|
Özgün

Arda Turan’a eski takım arkadaşlarından mesaj: Dünya yıldızları Arda Turan’a videolu mesaj gönderdi!

Türkiye’nin en büyük futbol yıldızlarından Arda Turan, bir sene önce bugün aktif futbolculuk yaşantısını noktalamıştı. Kariyerinde birçok büyük kulüpte forma giyen Arda Turan’a Atlético Madrid ve Barcelona’daki takım arkadaşları futbolu bırakmasının birinci yıl dönümünde videolu mesaj gönderdi. Mesaj gönderenler arasında Diego Godin, Neymar, Luis Suarez ve Fernando Torres gibi yıldız isimler yer aldı. Arda Turan’a gönderilen videolu mesaja haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:31 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arda Turan’a eski takım arkadaşlarından mesaj

Arda Turan’a eski takım arkadaşlarından mesaj

Arda Turan’ın İspanya’da forma giyen takım arkadaşları futbolu bırakmasının birinci yıl dönümünde videolu mesaj gönderdi. Luis Suarez, Ivan Rakitic, Neymar, Andres Iniesta gibi dünyaca ünlü yıldızlar Arda Turan’ı unutmadı. Arda Turan sosyal medya hesabından duygularını ifade ederek teşekkürlerini iletti. İşte detaylar.

DÜNYA YILDIZLARI ARDA TURAN’A VİDEOLU MESAJ GÖNDERDİ

Arda Turan'ın Barcelona ve Atletico Madrid'den eski takım arkadaşları, emekliliğinin birinci yılını YouTube'daki LİBRE kanalından şu sözlerle kutladı:

Neymar:
"Futbol adına yaptığın her şey için teşekkür ederim. Senin hikayenin bir parçası olmak benim için bir onurdu. Şimdi hayatın tadını çıkar. Saha içinde bir fenomensin. Saha dışında da aynı şekilde."
Fernando Torres:
"Seni başardığın harika iş için kutluyorum. Futbol ve Atletico Madrid'de yaptıkların için sana kendi adıma teşekkür ederim. Birlikte birçok güzel anı biriktirdik."
Luis Suarez:
"Seninle birlikte Barcelona'da beraber oynamaktan mutluluk duydum. Benim için bir onurdu. Oynadığın tüm büyük kulüplerde her zaman en iyisini vermek için mücadele ettin. Sahada işini hep en iyi şekilde yaptın."
Antoine Griezmann:
"Seninle birlikte oynamak, aynı soyunma odasını paylaşmak ve maçlara çıkmak benim için büyük onurdu. Seni çok seviyorum. Atletico Madrid serüveninde bize kattıkların için sana çok müteşekkirim."
Andres Iniesta:
"Seni tanıdığım ve Barcelona'da beraber aynı soyunma odasını paylaştığımız için çok mutluyum. Her şey gönlünce olsun."
Rakitic:
"Arda abi. Defalarca sana karşı oynadım. Birbirimize karşı büyük mücadele verdik. Bu büyük bir zevkti. Daha sonra Barcelona'da birlikte oynadığımız zamanlar ise benim için inanılmazdı. Seninle arkadaşlarınla ve ailenle tanışmak güzeldi. Ve tabii ki büyük CimBom ailesini tanımak da... Seni çok seviyorum."
Sergio Busquets:
"Seni tanımak, seninle oynamak ve beraber birçok anı paylaşmak büyük bir zevkti. Kesinlikle yeni dönemde de birçok başarıya imza atıp çok mutlu olacaksın. Çünkü bunu hak ediyorsun. "




#Arda Turan
#Atletico Madrid
#Barcelona
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CİMER'e Başvuru Nasıl Yapılır? e-Devlet CİMER Şikayet Dilekçe Örneği