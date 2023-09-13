Arda Turan’a eski takım arkadaşlarından mesaj
Arda Turan’ın İspanya’da forma giyen takım arkadaşları futbolu bırakmasının birinci yıl dönümünde videolu mesaj gönderdi. Luis Suarez, Ivan Rakitic, Neymar, Andres Iniesta gibi dünyaca ünlü yıldızlar Arda Turan’ı unutmadı. Arda Turan sosyal medya hesabından duygularını ifade ederek teşekkürlerini iletti. İşte detaylar.
DÜNYA YILDIZLARI ARDA TURAN’A VİDEOLU MESAJ GÖNDERDİ
Arda Turan'ın Barcelona ve Atletico Madrid'den eski takım arkadaşları, emekliliğinin birinci yılını YouTube'daki LİBRE kanalından şu sözlerle kutladı: