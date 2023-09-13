Rakitic:

"Arda abi. Defalarca sana karşı oynadım. Birbirimize karşı büyük mücadele verdik. Bu büyük bir zevkti. Daha sonra Barcelona'da birlikte oynadığımız zamanlar ise benim için inanılmazdı. Seninle arkadaşlarınla ve ailenle tanışmak güzeldi. Ve tabii ki büyük CimBom ailesini tanımak da... Seni çok seviyorum."