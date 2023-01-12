Esnaf kredi destek paketi şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin detaylarını duyurdu. Paket 14 destek kaleminden oluşurken, kredi faiz oranı ve başvuru şartları esnaf ve KOBİLER tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "KGF kredisi nedir, başvuru şartları neler? 2023 KGF ile esnaf kredisi faiz oranı nedir?" İşte detaylar...

Kredi Garanti Fonu (KGF) nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yeni KGF paketinin detaylarını açıkladı. 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşacak. Yeni paket, işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. Grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. Grup firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanım önlenmesi için de bir kara liste uygulaması devreye alınacak.

REKLAM

İŞLETME GİDERLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacak.

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ'ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek.

YATIRIM PROJE FİNANSMANI DESTEK PAKETİ

20 milyar TL kefalet limitini haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile her alanda yatırımlar desteklenerek üretim artırılacak. Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlanacak.

İMALAT SANAYİİ DESTEK PAKETİ

15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanacak.

REKLAM

EYT DESTEK PAKETİ

25 milyar TL kefalet limitini haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükü hafifletilecek.

BÖLGESEL ODAKLI KOBİ DESTEK PAKETİ

10 milyar TL kefalet limitini haiz Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ile imalat sanayi öncelikli olmak üzere işletmelerin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine destek verilecek.

GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ

4 milyar TL kefalet limitini haiz Girişimci Destek Paketi ile girişimcilik ekosistemini geliştirerek, genç ve tekno girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılacak.

KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ

4 milyar TL kefalet limitini haiz Kadın Girişimci Destek Paketi ile yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi/tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri desteklenecek.

TEKNOLOJİ DESTEK PAKETİ

4 milyar TL kefalet limitini haiz Teknoloji Destek Paketi ile teknoloji alanında yazılım, blockzinciri, yapay zeka, akıllı şehir, giyilebilir teknolojiler, felaket kurtarma merkezleri ve bulut bilişim hizmetleri gibi belirli alanlarla sınırlı olmak üzere teknoloji firmaları desteklenecek.

EĞİTİM DESTEK PAKETİ

10 milyar TL kefalet limitini haiz Eğitim Destek Paketi ile personel giderlerini ödemekte güçlük çeken özel okullara finansman desteği sağlanacak.

KONUT İNŞAATI DESTEK PAKETİ

10 milyar TL kefalet limitini haiz Konut İnşaatı Destek Paketi ile inşaat sektöründe arz/talep uyumsuzluğunu ortadan kaldırılması amacıyla tamamlanmamış projesi olan küçük ve orta ölçekli inşaat firmaları desteklenecek.

REKLAM

Esnafa destek paketi şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar TL'lik esnaf kredi destekleri 150 milyar TL’ye kadar yükseliş gösterdi. Halkbank ile 60 ay vadeyle ve %7,5 faiz oranıyla faydalanılabilecek 150 milyar TL'lik esnafa destek paketi kredi kampanyasına Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Siciline kayıtlı bulunan faal esnaf ve sanatkarlar başvurabilecek.

Esnafa destek paketi başvurusu!

Esnafa destek paketine başvuru işleminin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Esnaf ve sanatkarlar, eğer Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) ortağı ise kooperatifleri aracılığıyla başvurabilecek. Eğer kooperatif ortağı değiller ise bu defa yetkili Şubeler üzerinden kredi başvurularını yapacaklar. Başvuru için gereken belgelerden kimlik belgesi, Esnaf Oda kayıt belgesi ve vergi levhası örneği iletilecek.

ÖZGÜN EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar