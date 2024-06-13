Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13-14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? İşte illere göre sorgulama ekranı...

"Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13-14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, Haziran ayı itibarıyla il il hesaplara yatırılacağı tarih araştırılıyor.