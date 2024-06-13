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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13-14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? İşte illere göre sorgulama ekranı...

"Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesi evde bakım maaşı ödemeleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılacak duyuru sonrasında, Haziran ayı evde bakım maaşları hesaplara yatırılmaya başlayacak. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13-14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? İşte illere göre sorgulama ekranı...

16:14 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

"Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13-14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, Haziran ayı itibarıyla il il hesaplara yatırılacağı tarih araştırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.

Öte yandan 16 Haziran'ın Kurban Bayramı oluşu 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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