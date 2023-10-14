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Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller 14 Ekim listesi belli oldu mu? Ekim ayının ilk on gününün geride kalmasıyla birlikte ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı ekim ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

09:23 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı ile 14 Ekim evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Her ayın ortasında yatırılan evde bakım aylığı ekim ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Ödeme bekleyen kişiler “Ekim ayı evde bakım parası yattı mı?” sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Evde bakım ödemeleri her ay engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylere ödeniyor. Bu ödemeleri alan kişiler e-Devlet ya da SMS yoluyla sorgulama işlemini kolayca gerçekleştirebiliyor. Peki, Ekim 2023 evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Ekim ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri haziran ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

EKİM AYI EVDE BAKIM PARASI NE KADAR YATACAK?

TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.



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