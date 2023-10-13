2. Torba Yasa müjdesi geldi! Başkan Erdoğan'ın emeklilere verdiği 5 bin TL destek ödemesi bugün Meclis'e sunulacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni Torba Yasa maddeleri ve içeriği merak konusu oluyor. İşte, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro, emekli maaş zammı hakkında son gelişmeler...

YENİ TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından aktarılana göre Meclis'in ilk konusu emekli zammı olacak.

Henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmayan torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE MECLİS'TEN GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere tek defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıklamıştı.

Çalışan emeklileri kapsamayan ikramiyeye ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ?

Hatırlanacağı gibi memur maaşlarıyla ilgili toplu sözleşme oranı geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Buna göre memeur maaşlarına yıl sonunda enflasyon artış oranına ek olarak yüzde 15 oranında zam yapılacak. OVP'teki tahmin doğru çıkar yıl sonu enflasyonu yüzde 65 düzeyinde gelirse 6 aylık artış oranının yüzde 37 civarında olması bekleniyor. Bu veriler ışığında refah payı eklenmemesi halinde memur maaşlarına yüzde 45 yüzde yüzde 50 oranları arasında zam yapılması bekleniyor. Bununla birlikte şuan için memur maaşlarıyla ilgili ek zam yapılması gündemde yer almıyor.

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenecek.







