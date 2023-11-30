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150 bin TL'ye kadar, 2 yıl ödemesiz evlilik kredisi için büyük gelişme! Başvurular nasıl yapılacak, şartları neler?

Aile ve Gençlik fonu TBMM'de kabul görmesinin ardından Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni evlenecekler çiftlere ilaç gibi gelecek faizsiz evlilik kredisinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aile Ve Gençlik fonuyla ilk etapta deprem bölgesinde başlaması beklenen 150 Bin TL'lik 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi için başvuru şartları ve detayları şekilleniyor. Peki, Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? 2023-2024 Evlilik kredisi şartları nedir, gelir şartı var mı?

13:33 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Evlilik kredisi

Evlilik kredisi

Evlilik kredisi detayları yeni evlenecek çiftlerin gündeminde bulunuyor. 150 bin TL evlilik kredisi şartları ve başvuruların başlayacağı tarih araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin teklifleri oluşturulacak Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin kabul edilmesinin ardından, karar resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI!

Mahinur Özdemir Göktaş "Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi." açıklamasında bulundu.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre kesin olmamakla birlikte şartların ilk etapta şu şekilde olması bekleniyor

Evlilik kredisi ilk önce pilot bölgede başlayacak,

Yaş sınırı (18-27),

Gelir kriteri,

Belli suçlara bulaşmamış olmak gibi birçok kriter geçerli olacak!

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz belli değil. Yasal düzenleme sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak fon hazırlığı sonrasında başvurular başlayacak. Fon hazırlığının yılbaşına kadar tamamlanması ve faizsiz evlilik kredisi başvurularının Aralık ya da Ocak ayında verilmesi bekleniyor.

Evlilik kredisi ile ilgili yasal düzenlemenin yeni torba yasa ile beraber gelmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.



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