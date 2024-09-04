"Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? TÜİK 2024 eylül ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Her ayın başında enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Eylül ayı kira artış oranı, hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenmeye devam edecek. Peki, eylül ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?
KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI TEMMUZDA SONA ERMİŞTİ
Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona erdi. Eylül ayında kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.
Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.
Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine eylül ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve ağustos ayında olduğu gibi eylül ayında da sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.
Buna göre; Eylül ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 64,91 olmasının ardından yüzde 64,91 olarak uygulanacak.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 19 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %64,91
Kira Artış Tutarı: 12 bin 333 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 333 TL
YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI
Mevcut Kira Bedeli: 19 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 4 bin 750 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 23 bin 750 TL