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EYT’liler ne zaman, ne kadar maaş alacaklar?

EYT düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. EYT'de yaş sınırının olmaması emeklilik yolu gözleyen milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Şimdi gözler Meclis’e çevrildi. TBMM’de görüşmeleri yaplacak olan EYT yasasında tüm detaylar da netleşmiş olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gündeminde maaşların yatacağı tarih merak ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan her vatandaş prim ve gün sayısını doldurduğu takdirde emekli olmaya hak kazandı. Emekli olmaya hak kazanan adaylar ise şimdi EYT maaşlarının ne zaman yatacağını sorguluyor. EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak? 2023 EYT ne zaman yasalaşacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanların maaşları hesaplara yatacağı tarih.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT maaşları ne zaman yatacak? EYT emeklilik maaşı ne zaman verilecek?
EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. EYT maaşlarının ne zaman yatacağı, düzenlemenin belli olmasıyla birlikte milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında EYT düzenlemesinin ayrıntıları açıklandı. EYT'li olacak olan kişiler ise maaşların ne zaman yatacağını ve düzenlemenin ne zaman yasalaşacağını merak ediyor. Peki EYT (emeklilik) maaşları ne zaman yatacak?

EYT düzenlemesi ne zaman çıkar?
EYT düzenlemesi ne zaman çıkar?

EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinin ayrıntıları belli oldu. EYT yasasıyla birlikte milyonlarca kişi emekli olacak. Emekli olacak vatandaşlar ise yasanın ne zaman devreye gireceğini merak ediyor.

Buna göre; EYT düzenlemesinin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor.

EYT maaşı ne zaman yatacak?
EYT maaşı ne zaman yatacak?

EYT maaşları ne zaman yatacak?

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacaklarına ilişkin, "Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak." dedi.

Sigortalılık süresi ve prim şartları tamam olmayanlar bu şartları tamamladıklarında EYT yasasından yararlanacak. Eğer Ocak ayında emeklilik başvurusu yapılırsa ilk maaş hesaplama işlemleri de 1 Şubat itibarıyla olacak. Örneğin işlemler Nisan ayında biterse; başvuru tarihini takip eden aydan itibaren bütün maaşlar emeklinin hesabına topluca yatacak.

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