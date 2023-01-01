EYT’liler ne zaman, ne kadar maaş alacaklar?

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. EYT maaşlarının ne zaman yatacağı, düzenlemenin belli olmasıyla birlikte milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında EYT düzenlemesinin ayrıntıları açıklandı. EYT'li olacak olan kişiler ise maaşların ne zaman yatacağını ve düzenlemenin ne zaman yasalaşacağını merak ediyor. Peki EYT (emeklilik) maaşları ne zaman yatacak?

EYT düzenlemesi ne zaman çıkar?

EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinin ayrıntıları belli oldu. EYT yasasıyla birlikte milyonlarca kişi emekli olacak. Emekli olacak vatandaşlar ise yasanın ne zaman devreye gireceğini merak ediyor.

Buna göre; EYT düzenlemesinin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor.

REKLAM

EYT maaşı ne zaman yatacak?

EYT maaşları ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacaklarına ilişkin, "Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak." dedi.

Sigortalılık süresi ve prim şartları tamam olmayanlar bu şartları tamamladıklarında EYT yasasından yararlanacak. Eğer Ocak ayında emeklilik başvurusu yapılırsa ilk maaş hesaplama işlemleri de 1 Şubat itibarıyla olacak. Örneğin işlemler Nisan ayında biterse; başvuru tarihini takip eden aydan itibaren bütün maaşlar emeklinin hesabına topluca yatacak.

ÖZGÜN 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayıp prim eksiği olanlar ne yapmalı?