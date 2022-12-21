Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri, bu bütçe görüşmeleri boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Nitekim bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda, Cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT açıklaması

Son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok konuyu gündemden çıkardık. Asgari ücretten EYT'ye kadar bunları da hal yoluna koyacağız. Yarın asgari ücret konusunu da inşallah açıklayıp onu da yoluna koyacağız.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni EYT açıklaması var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu ayın sonunda EYT çalışmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunabilecek hale getireceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Öte taraftan biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücret politikamızla ne yapıyoruz; enflasyonun tahribatına karşı koruyacak tedbirleri alıyoruz. Dahası kamu çalışanlarını 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyonu kapsayan bir düzenlemeyle onların hayatlarını ve emeklilik süreçlerinde karşılaşacakları sorunları çözecek bir uygulamayı gündeme getirdik.

Biliyorsunuz önümüzde EYT diye emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili yaptığımız, çok yakında bu ay içerisinde meclise sunabileceğimiz hale getireceğiz uygulamamız var. Netice de şunu demek istiyorum; ekonomide sorunlar var, ekonomik sorunların sosyal yansımaları var, sosyal problemlere dönüşü var. Onları biz teker teker çözerek ilerleyeceğiz.

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Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye büyük bir ülkedir. Türk devleti güçlü bir devlettir. Türk devleti sosyal bir devlettir ve bütün sosyal sorunları çözerek ileriye doğru yürüyen bir milletimiz var. Demokrasi sayesinde demokrasimizi güçlendirerek 2023’te Türkiye’nin büyük Türkiye rüyasını gerçekleştirecek, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü adımlarla başlangıcını yapacağız."

EYT ne zaman çıkacak, ocakta mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) tatile giriyor. AK Parti'nin dün kabul edilen grup önerisiyle Meclis gelecek hafta çalışmayacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve kamuda sözleşmeli olarak görev yapan ve kadroya geçmeyi bekleyenlerle ilgili düzenlemeler 2023 yılına kaldı.

EYT kimleri kapsıyor?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Düzenlemede bir yaş şartı olup olmayacağı belirsiz. Düzenlemenin ayrıntılarının ay sonuna kadar açıklanması ve yeni yılda Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. EYT düzenlemesinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 olması öngörülüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan işçi, memur ve emekli maaş zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların açgözlülüğü nedeniyle kısa sürede erimesine izin veremeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşmanın önünde enflasyon dışında bir engel kalmadı. Enflasyonun tepe takla aşağı gitmesine beraber şahit olacağız.” dedi.

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