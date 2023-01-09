Özgün EYT ne zaman Meclise gelecek ve yasalaşacak? Gözler Kabine Toplantısında
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EYT ne zaman Meclis’e gelecek ve yasalaşacak? Gözler Kabine Toplantısında!

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşın çözülmesini beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düğümü 2022'nin son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düzenlemeyle çözülmüştü. Düzenlemenin önümüzdeki haftaya Meclis'e sunulması beklenirken EYT'liler maaşlarının ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. EYT ne zaman Meclis'e (TBMM) sunulacak, yasa ne zaman çıkacak? Konuyla ilgili AK Parti'den gelen açıklamada tarih verildi. İşte EYT'de bugün son gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT SON DAKİKA BUGÜN HABERİ: EYT teklifi ne zaman yasalaşacak. Meclise ne zaman gelecek? SSK, Bağkur emeklilik şartları, şartlar eşitlensin talebi!
EYT son durum

EYT düzenlemesinde sona gelindi. EYT yasa teklifinin bu ay Meclis'e sunulması yasanın çıkmasının Şubat ayına kalabileceği değerlendiriliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis takviminde yerini aldı. 9 Ocak 2023 bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile yasa tarihi başta olmak üzere detayların Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Buna göre; 9-13 Ocak tarihleri arasında TBMM'de EYT konusunun görüşülüp, yasalaşacağı ön görülüyordu.

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT düzenlemesindeki takvimle ilgili Kanal 7'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

TBMM'nin gündeminin çok yoğun devam ettiğini belirten Turan şunları söyledi:

"Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum."

EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

9 BİN PRİM DÜŞÜRÜLSÜN TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken; işçiler için 5 bin olan pirim gününün esnaf için 9 bin olarak uygulandığına dikkat çekti, emeklilik şartlarının eşitlenmesini istedi. Esnafın emeklilik talebi de Kabine Toplantısı'nda masada olacak.

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