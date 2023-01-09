2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda enflasyonla mücadelede yeni yılda atılacak adımlar da ele alınacak. EYT, sözleşemliye kadro, yargı paketi gibi konuların Kabinede masada olması beklenen konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı bugün var mı? 2023 Kabine toplantısı saat kaçta, yeni kararlar neler olacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 2023'ün ilk Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak.

Kabine toplantısının ana gündem maddelerini Meclis'e gönderilmesi beklenen EYT düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi oluşturacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.

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Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

GÖZER EYT DÜZENLEMESİNDE

Gündem oldukça yoğun ancak üzerinde durulması gereken birkaç başlık var üzerinde durulması gerekiyor. Özellikle son dönemde hem 2022’nin son günlerinde ve yeni yılla birlikte gözler EYT düzenlemesindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş şartı olmadan EYT düzenlemesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından düzenlemenin ne zaman Meclis’e geleceği ve sürecin tamamlanıp ne zaman hayata geçirileceği merak ediliyordu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi ile ilgili tüm detayların kabine toplantısında ele alınması bekleniyor, özellikle de takvim sürecine ilişkin.