Özgün EYTde yaş şartı olacak mı? Bakan Vedat Bilginden flaş açıklama geldi
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EYT’de yaş şartı olacak mı? Bakan Vedat Bilgin'den flaş açıklama geldi

EYT ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aralık sonu Ocak başında Meclis'e gelmesi beklenen EYT ile ilgili son olarak '48 - 50' yaş iddiası konuşuluyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş’tan EYT’de yaş şartı iddialarına ilişkin konuştu. Peki EYT düzenlemesinde yaş sınırı olacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​EYT son dakika haberleri: EYTde yaş şartı sınırı var mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi şartları neler?
EYT'te yaş sınırı olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin şartlar netleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'deki yaş sınırına ilişkin sorulara "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülecek. Bakan Bilgin'in akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

Numan Kurtulmuş'tan son dakika EYT açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan son dakika EYT açıklaması

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında 'EYT'de yaş skalası konulacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

EYT'de son durum ne?

Katıldığı canlı yayında konuşan Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları: "Şimdi bu konu da vatandaşlarımız tarafından geçmişte de gündeme taşındı. Vatandaşın gündeminde olan bizim de gündemimizdedir. Bu beklentinin karşılanması açısından Çalışma ve Maliye Bakanlığı çalışmalarda sona geldi. Bu da en kısa zaman da açıklanacak.

EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Bunların hepsi, bütün seçenekler konuşuldu. Son aşamaya gelene kadar müzakereler devam edecektir. İmkanlar çerçevesinde buna bakmak lazım. Büyük bir kesimin beklentilerini karşlıayacak bir durum çıkacak. Herhalde Meclis'teki bütçe görüşmeleri sonrasında gelecektir. Son noktada hangi kararın çıkacağını görüyoruz. EYT ile ilgili ne söylendiyse en uçuk fikirler bile biliniyor. Bundan sonra vatandaşımızın beklentisi ve imkanlar çerçevesinde sonuca gelinecektir.

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