EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT'de son durum!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan çalışmalarda yeni formüller gündeme geliyor. Kadınlarda 7.200, erkeklerde ise 9.000 gün formülü ele alınıyor.

EYT'DE SON DURUM NE?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın gündeminde 2022 EYT yasasının ne zaman çıkacağı, şartları ve son dakika gelişmeleri yer alıyor. Emeklilik prim ödemelerini tamamlayan ancak yaş şartı nedeniyle bekleyen bir milyonun üzerindeki emekli adayı “EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?” sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili 6 adımlı yol haritası çizilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den ümitlendiren açıklama geldi. Bakan Bilgin’in, "Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT'de önümüzde” sözleri yeşil ışık olarak nitelendirildi.

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Memurlar için yapılacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi gündeme gelecek. Özellikle Temmuz ayından sonra EYT çalışması için yapılacak çalışmalar hız kazanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşlar için yapılacak çalışmaların 5 adımda sonuçlanması hedefleniyor.

Öte yandan kadınlarda 7.200, erkeklerde ise 9.000 gün formülü öne çıktı.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge bu ay Meclis'e taşınacakken, yaz döneminde sözleşmeli memurlara yeni haklar ve EYT'liler ile ilgili çalışmalar hız kazanacak.

600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek.

BAKAN BİLGİN’DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

EYT yasası son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bakan Bilgin'in EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde: "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya hepsi önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimizi, çalışanlarımız endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında korumak.”

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EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenleri kapsıyor.

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor.

EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayan kişilere emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor. Gündeme gelen bir formüle göre de erkeklerin 25 yıllık (9.000 gün), kadınların da 20 yıllık (7.200 gün) prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

Burada iki seçenek öne çıkıyor.

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Birincisi bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları.

İkincisi ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları. Kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları bulunuyor.

FOTOĞRAF 15 Memurların ek gösterge sorunun çözüme kavuşmasının ardından emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi gündeme gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşlar için yapılacak çalışmaların 5 adımda sonuçlanması hedefleniyor. Sabah gazetesinin haberine göre EYT için son olarak kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde ise 9 bin gün formülü öne çıktı. <br><br> 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor.<br><br> EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayan kişilere emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor. Gündeme gelen bir formüle göre de erkeklerin 25 yıllık (9.000 gün), kadınların da 20 yıllık (7.200 gün) prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.<br><br> PRİMİ EKSİK OLANLAR NE YAPACAK?<br><br>Burada iki seçenek öne çıkıyor. Birincisi bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları. <br><br>İkincisi ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları. Kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları bulunuyor. Ancak farklı talepler de var. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olup askerlik borçlanmasıyla işe girişi 8 Eylül 1999 öncesine çekebilenler de kendilerinin EYT'li sayılmasını talep ediyor.<br><br>Ayrıca staj sigortasının başlangıç sayılıp sayılmayacağı da merak konusu. Bu durumda stajını 9 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar da EYT kapsamına girebilecek. Bir diğer talep de esnaf ile ilgili. 4 Ekim 2000 öncesinde oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf geriye dönük borçlanma talep ediyor.<br><br> MAAŞTAN KESİNTİ OLUR MU?<br><br>Bazı Avrupa ülkelerinde kesintili emeklilik modeli uygulandı. Bu modele göre, emekliliğe kalan her yıl için aylıktan belli oranda kesinti yapılıyor.<br> Bu kesintiyi emeklilik yaşı dolduğunda kaldıran uygulamalar da bulunuyor. Bu formüllerin bizde uygulanıp uygulanmayacağı ise yapılacak çalışmalar sonucunda belli olacak.<br> EYT ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?<br><br>Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenleri kapsıyor. YAŞ ŞARTI AŞAĞI ÇEKİLEBİLİR Mİ?<br><br>Prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyenler için bekleme süresini 2-3 yıl düşürmek gibi formüller de seçenekler arasında. Bir yaş sınırı konulması da söz konusu olabilir.<br><br>Örneğin; daha önce '50 yaş sınırı' gündeme gelmişti. KISMİ EMEKLİLİĞE ETKİSİ OLUR MU?<br><br>Kısmi emeklilikte; ilk sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yılın geçmesi, 3600 gün prim olması, kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşına gelmesi şartlarından hangisi en son tamamlanmışsa, ona göre bir emeklilik yaşı belirleniyor. <br>Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan şartlar ortaya çıkıyor. Burada yaş şartının esnetilmesi gündeme gelebilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formül: 9 bin ve 7 bin 200 gün Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan çalışmalarda yeni formüller gündeme geliyor. Son olarak kadınlarda 7 BİN 200, erkeklerde ise 9 BİN 000 gün formülü öne çıkıyor. EYT'liler ne zaman, nasıl, hangi şartlarla emekli olacak? İşte EYT ile ilgili yaşanan son gelişmeler...



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