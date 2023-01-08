EYT düzenlemesi ne zaman TBMM’ye gelecek?

Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda, pazartesi günü Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Düzenleme daha sonra haftalık çalışmasına 10 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurulda ele alınacak.

EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?

EYT düzenlemesi ne zaman Meclis’e gelecek?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin de Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ün ilk haftalarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüme kavuşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, 9-13 Ocak tarihleri Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, Ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.

EYT kimleri kapsayacak?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

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ET ne zaman yürürlüğe girecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son olarak katıldığı bir televizyon programında "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz." dedi. Buna göre; düzenlemenin kısa sürede Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için asgari ödeme tutarı ne kadar?

Teklife göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artış oranı yüzde 30 olarak uygulanacak. Emeklilere ve hak sahiplerine ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için asgari ödeme tutarı 5 bin 500 lira olarak belirlenecek.

İşverenlere asgari ücret desteği ne kadar?

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak. Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek. 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan vergi istisna ve muafiyetine ilişkin düzenlemeler, 2023 yılı için de geçerli olacak.

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