Emeklilik dilekçesini hangi tarihte vermek daha avantajlıdır?

EYT son dakika haberleri şimdi de maaşlar ile gündemdeki sıcaklığını koruyor. EYT'liler için emeklilik yolu açılmasının ardından SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan milyonlar emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Emeklilik dilekçesini 2022 yılında verenler, Ocak ayında dilekçe verenlere göre daha avantajlı çıktı. Kamu işçileri için 2022 avantajından yararlanma fırsatı 14 Ocak tarihine kadar devam edecek. Habertürk’te yer alan habere göre, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emeklilik hakkı elde edecek kişiler ise 2022 yılında dilekçe veren aynı prim gününe sahip emsallerine göre daha düşük tutar ile emekli aylığı almaya başlayacaklar.

2022’de emeklilik dilekçesini verenler yüksek maaş alır mı?

2022 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 25,47, Temmuz ayında ise yüzde 42,55 oranında zam yapıldı. Toplam zam yüzde 78.86 oldu. Buna göre, dilekçeyi 31 Aralık’tan önce verenlerin emekli aylığı hesaplanırken yüzde 78,86’lık artış dikkate alınacak. Dilekçeyi 1 Ocak 2023’ten sonra verenlerin emekli aylığı hesabında ise 2022’deki yıllık enflasyonun yüzde 100’ü ile şubat ayında açıklanacak 2022 yılı gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) artışının yüzde 30’u dikkate alınacak. Ocak ayında yapılacak yüzde 30 maaş zammından bütün emekliler yararlanacak.

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Kamuda çalışanlar emeklilik dilekçesini ne zamana kadar verecek?

Kamuda çalışan işçiler ücretlerini ayın 15’inde alıyorlar. Bu nedenle kamu işçilerinin 14 Ocak 2023 tarihine kadar vereceği emeklilik dilekçeleri, 2022 yılında verilmiş sayılacak. 15 Ocak 2023 tarihinden sonra verilen dilekçeler ise 2023’te verilmiş kabul edilecek. Özetle 2022 yılında dilekçe verenlerin avantajı özel sektörde çalışan işçiler için 31 Aralık tarihinde sona ererken, kamuda çalışan işçiler için 14 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavanı ocak ve temmuz aylarında 6 ayda bir artıyor. 2022’nin Temmuz - Aralık döneminde 15.371 TL olan kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 19.982 TL’ye çıktı. Giydirilmiş brüt ücreti 15.371 TL’nin üzerinde olanlar, emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan sonra verdiklerinde yeni tavana göre kıdem tazminatı alacaklar. Emekli aylığındaki kaybın bir kısmını telafi etme imkânı olacak.

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Emeklilik başvuru formu nedir?

Emekli olma yaşı ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Türkiye’de de emeklilik yaşı yıllar içinde değişmiştir. Bununla birlikte T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (sgk.gov.tr) emeklilik yaşını merak edenler için doğru bir kaynaktır. Emeklilik başvuru formu ise e-devlet üzerinden de rahatlıkla ulaşılabilecek bir belgedir. Bunun yanı sıra son verilere göre Türkiye’de normal şartlarda kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekliliğe hak kazanırlar. Emekli olmak için sadece yaşı doldurmak yetmez. Prim günü ve toplam çalışma süresi de önemlidir.

Erkeklerde ve kadınlarda emeklilik şartları

Emeklilik şartları ise kadın ve erkek çalışanlara göre değişir. Bununla birlikte sigorta başlangıcı, prim gün sayısı ve yaş da emeklilikte belirleyicidir. Emeklilik hakkı kazanan kadın ve erkek çalışanlar ise emeklilik talep formu nasıl doldurulur sorusuna cevap bularak bir an önce emeklilik sürecini başlatmak isterler.

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Mevcut durumda 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınlar 58 yaşını ve 7200 prim gününü doldurduklarında emekli olmaya hak kazanırlar. Diğer yandan sigorta başlangıcı 08.08.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında olan kadınlardan ise emekli olmaları için 7000 prim gününü ve 58 yaşını doldurmuş olmaları beklenir. Bunun yanı sıra 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi dolan kadınlar da 58 yaşlarını doldurduktan sonra emekli olabilirler. 1999 tarihi öncesi sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınlar için prim ve yaş kademeli olarak değişkenlik gösterir.

Kadın çalışanlarda olduğu gibi erkek çalışanlarda da emeklilik; sigorta giriş, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin tamamlanmış olmasına bağlıdır. 01.05.2008 tarihi ve sonrasında sigortalı olarak işe başlayan erkekler 60 yaşını ve 7200 prim gününü doldurduktan sonra emekli olmaya hak kazanırlar. Diğer yandan 08.09.1999 ve 30.04.2008 arasında sigortaları başlayan erkekler, 7000 prim günü ve 60 yaşını doldurma şartıyla emekli olurlar. 25 yıl sigortalı çalışmaları koşuluyla 4500 gün ve 60 yaş da erkeklerin emekli olabilmeleri için yeterlidir. 08.09.1999 öncesi sigortalılar için yaş ve prim sayısı kademeli olarak değişir. Çalışanlar e-devlet üzerinden ulaşacakları emeklilik talep formu örneği üzerinden bilgi ve belgelerini hazırlamaya başlayabilir.

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