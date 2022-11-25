Özgün İşverene EYT sosyal güvenlik destek primi verilecek mi?
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İşverene EYT sosyal güvenlik destek primi verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili ilk kez detay paylaştı. EYT'li çalışana 5 puan formülü geleceğini ifade eden Bilgin, işverenlerin EYT’lileri çalıştırmaya devam etmesi durumunda sosyal güvenlik destek primi verileceğin söyledi. Peki borçlanarak sigorta başlangıç tarihi geri çekilir mi? EYT’liye kıdem tazminatı nasıl ödenecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT SON DURUM: EYT’de 5 puan formülü nedir? İşveren ne kadar EYT sosyal güvenlik destek primi desteği verilecek?
EYT son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Star TV’nin sorularını yanıtladı. Emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.” dedi.

EYT'de primler kaç puan yükseldi?

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini vurgulandı.

İşveren ne kadar EYT sosyal güvenlik destek primi desteği verilecek?

Bakan Bilgin, “Buna çözüm olarak işveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT’li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz.” dedi.

EYT’liye kıdem tazminatı nasıl ödenecek?

EYT’lilerin kıdem tazminatı konusuyla ilgili de Bakan Bilgin, “Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var.” dedi. Bilgin, şu ifadeleri kullandı; “Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir.”

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