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EYT meclise ne zaman sunulacak, ertelendi mi?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından EYT düzenlemesi ertelendi mi, meclise ne zaman sunulacak soruları gündeme geldi. 10 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası Meclis çalışmalarına ara verildi. Peki EYT meclise hangi tarihte sunulacak, başvurular ne zaman alınacak?

15:10 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
EYT

EYT

7 Şubat'ta Genel Kurul'a gelmesi planlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifinin yasalaşma süreci de uzadı. Bu noktada EYT ne oldu, iptal mi, son durum ne soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa teklifi için son adım bekleniyor. EYT ne zaman meclise gelecek?

EYT'DE SON DURUM: MECLİS'İN AÇILIŞ TARİHİNE İŞARET ETTİ!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihine dikkat çekti:

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: KANUN TEKLİFİ SON ADIMDA

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi.

Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasından yararlanıp emekli olmak isteyen adaylar EYT başvuru tarihleri için gözlerini Meclis'e çevirdi.

Başvurular, EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Koşulları yerine getiren kişiler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.



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19 dakika önce
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EYT meclise ne zaman sunulacak, ertelendi mi?
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