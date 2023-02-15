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EYT'ye ne oldu, son durum ne?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 2 bin 412 artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Kahrmanmaraş depremi sonrası EYT'nin ertelenip ertelenmeyeceği araştırılıyor. Sıkça "EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak?" sorusuna cevap aranıyor. İşte son durum...
EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fakat henüz yasa geçmiş değil. Yasanın bu geçen hafta geçmesi bekleniyordu fakat Kahramanmaraş depremi sonrası süreç uzadı.
EYT yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
EYT için öncelikli olarak 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi şartı bulunuyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” ifadesini kullandı.