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EYT düzenlemesinde son durumu Mustafa Elitaş açıkladı

EYT'liler yasa ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde son durum yakından takip ediliyor. 10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası EYT'nin ertelenip ertelenmeyeceği araştırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı. Son bilgileri almak isteyenler "EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte konuya dair son durum...

09:58 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EYT'ye ne oldu, son durum ne?

EYT'ye ne oldu, son durum ne?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 2 bin 412 artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Kahrmanmaraş depremi sonrası EYT'nin ertelenip ertelenmeyeceği araştırılıyor. Sıkça "EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak?" sorusuna cevap aranıyor. İşte son durum...

EYT

EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak?

EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fakat henüz yasa geçmiş değil. Yasanın bu geçen hafta geçmesi bekleniyordu fakat Kahramanmaraş depremi sonrası süreç uzadı.

  • AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı. Mustafa Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat’ta yapılacağını söyledi.
E devlet EYT başvurusu ne zaman?

EYT başvuruları ne zaman başlayacak?

EYT yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

EYT emeklilik şartları neler?

EYT için öncelikli olarak 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi şartı bulunuyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.

EYT emekli maaşı

EYT emekli maaşı ne kadar?

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” ifadesini kullandı.


Yıpranma hakkı EYT yolunu açıyor mu? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler
Yıpranma hakkı EYT yolunu açıyor mu? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler

EYT emeklilik düzünlemesi için 2 milyon 250 bin kişinin gözü kulağı Meclis’te. Yaş sınırı olmaksızın 1999 yılı öncesi işe geren ve prim gün sayısını ve çalışma yılını tamamlayanlar emekli olacak. EYT ile emekli olmayı az bir farkla kaçıranlar nasıl emekli olacaklarının yolunu ararken, EYT için gün kazanıp, yaşı geri çekmek de mümkün. Bunun bir yolu askerlik ve doğum borçlanması olurken, bir başka yolu ise yıpranma payı yöntemi. Bir yılda 360 gün çalışıyor. Bunun üzerine de 90 gün yıpranma payı alıyor, yani 360 gün çalışsa da SGK bunu 450 gün olarak kabul ediyor. Yıpranma hakkı verilen 45 iş kolu bulunmaktadır. Peki EYT emeklilik için yıpranma payı olan meslekler hangileri? EYT yıpranma payı olan meslek kodları nedir? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler ve haberin diğer detayları.



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#meclis
2 saat önce
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EYT düzenlemesinde son durumu Mustafa Elitaş açıkladı
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