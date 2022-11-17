EYT’de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Meclis’e geliyor

EYT’de son durum nedir, kimler yararlanacak, düzenleme tüm kesimleri kapsayacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yasa Takılanlara (EYT) ilişkin yasal düzenlemenin aralık ayında Meclise geleceğini belirterek, 1.5 milyon kişinin düzenlemeden yararlanacağını söyledi. 8 Eylül 1999 önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. EYT’de son durum nedir, kimler yararlanacak, düzenleme tüm kesimleri kapsayacak mı? İşte detaylar.

EYT düzenlemesi ile ilgili soru işaretleri, düzenlemenin Meclis'e sonulacağı aralık ayında giderilecek. Prof. Cem Kılıç, konuyla ilgili merak edilenlere cevap verdi.

EYT

EYT’den kamuda çalışanlar da yararlanacak mı?

Kamuda çalışanlar da EYT'den yararlanabilir. Devlet memuru kadın ve erkek çalışanlar 8 Eylül 1999 öncesi işe girdiyse aynı şekilde yararlanacak. Sayın Bakan'ın 1,5 milyon kişi açıklaması yanlış anlaşıldı. Bu rakam toplam rakamı değil ilk planda sigortalılık süresini ve prim gününü tamamlayanları ifade ediyor. EYT'den faydalanacak kişi sayısı 1,5 milyon ile sınırlı kalmayacak. Eksik sigorta günü ve prim gün sayısı olanlarda gelecek dönemlerde bu kanundan faydalanabilecek.

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Sigorta girişi 2000 olanlar borçlanma yaparak EYT'den yararlanır mı?

Kadınlar için doğum borçlanması sigorta prim gününü artırır. Erkeklerde olduğu gibi sigorta başlangıcını öne çekmez. Dolayısıyla 2000 yılında sigorta giriş varsa malesef doğum borçlanması yapılsa da EYT uygun hale gelmez.

1999 öncesi sigorta girişi olup da prim günü eksik olanlar EYT'den yararlanır mı?

Bu düzenleme tek seferlik değil. 8 Eylül 1999 öncesi koşullara ne zaman sahip olunur ise çalışanlar o zaman EYT'den faydanabilecek. Ocak ayında yasa çıkar ise çalışan 690 prim günü eksiğini tamamlayarak emekli olabilir.

Bizler Staj Mağduruyuz. Stajda çalıştık ama tam gün çalıştırıldık. Staj başlangıç sayılırsa EYT’li olabiliyoruz.

Staj girişliler EYT kapsamına girecek mi?

EYT çıkarken maaşların bir kısmı ileride alınacak gibi bir duyum var. Ne derece doğru?

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Doğru bir bilgi değil.

EYT’den kimler yararlanacak, düzenleme tüm kesimleri kapsayacak mı?

EYT konusununu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Noyan Doğan da, Peki, EYT’de son durum nedir, kimler yararlanacak, düzenleme tüm kesimleri kapsayacak mı? sorularına Madde madde cevap verdi. İşte yazıdan bazı bölümler: EYT düzenlemesinden ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar yararlanacak. Eylül 1999 öncesi SSK’lı, yani 4/A statüsünde, sigortalı olan kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim gün sayısını tamamlamaları gerekiyor. Bu şartları yerine getiren SSK’lı erkek ve kadın çalışanlardan yaş şartı aranmayacak; EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler. EYT düzenlemesinden Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Bağ-Kur’lular da yararlanacak. 1999 yılının Eylül ayı öncesi sigortalı olan Bağ-Kur’lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar da 9000 prim günü tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler. EYT düzenlemesi Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı’na bağlı memurları da kapsayacak. 1999 yılının Eylül ayı öncesi sigortalı olan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler. Yeni düzenlemede prim gün sayısı ve çalışma yılında herhangi bir değişikliğe gidilmiyor. SSK’lı kadınlar için 20 çalışma yılı 5000 prim gün, erkek çalışanlar için 25 yıl hizmet süresi ve 5000 prim gün sayısı aynı kalıyor. Memur ve Bağ-Kur’lularda erkek çalışanlar için 9000, kadın çalışanlar için de 7200 prim gün sayısı aynı kalıyor. Bu şartları yerine getirenler düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecek.”