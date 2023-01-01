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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den son dakika EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağını oluşturduk. Rahatız. Bütçe performansımız beklenenden iyi olacak" dedi.

13:50 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir TV programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağını oluşturduk. Rahatız. Bütçe performansımız beklenenden iyi olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılması sürecidir. Şubat ayı içerisinde yasalaştığına ve martta EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber inşallah şahit olacağız." dedi.

Bakan Nebati’nin açıklamalarından satır başları şöyle:”Memur ve emekliler ile ilgili toplu sözleşmeden kaynaklanan ikinci 6 ay bir gelir daha gelecek. Ayrıca enflasyon farklı oluşursa o fark da oluşacak. Bunları düşünerek bütçe oluşturduk.

Resesyon riskinin ortadan kalkıyor. Emtia fiyatları daha ılımlı hale geldi. Özellikle enerji fiyatlarının aşağı gelmiş olması bizler için büyük bir avantaj oldu. Bütçe performansı beklenenden daha iyi gelecek. 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağını oluşturduk.”

EYT ne zaman yasalaşacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğiyle ilgili, "Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı." dedi. Bakan Bilgin, bundan sonraki aşamayı takip etmediklerini, konunun grupta değerlendirildiğini vurgulayarak, "Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


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1 saat önce
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den son dakika EYT açıklaması
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