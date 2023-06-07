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Fatih Karagümrük’ten 31 yıl sonra bir ilk!

Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0’lık skor ile mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Kırmızı-siyahlılarda, sezonun en golcü oyuncuları 20 ve 23 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Karagümrük, böylece ligde 31 yıl sonra iki oyuncusu 20 ve üzeri gol bulan ilk takım oldu. Peki Fatih Karagümrük’te 20’nin üzerinde gol atan futbolcular hangileri? İşte detaylar.

15:05 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fatih Karagümrük’ten 31 yıl sonra bir ilk!

Fatih Karagümrük’ten 31 yıl sonra bir ilk!

Fatih Karagümrük, Süper Lig’de 31 yıl sonra iki oyuncusu 20 ve üzeri gol atan ilk takım oldu. Bu başarıyı en son 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe elde etmişti.

FATİH KARAGÜMRÜK’TE 20’NİN ÜZERİNDE GOL ATAN FUTBOLCULAR HANGİLERİ?

Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0’lık skor ile mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Kırmızı-siyahlılarda, sezonun en golcü oyuncuları da 20 gollü Fabio Borini ve 23 gole imza atan Mbaye Diagne olarak dikkat çekti. Karagümrük, böylece ligde 31 yıl sonra iki oyuncusu 20 ve üzeri gol bulan ilk takım oldu. Bu başarıyı en son 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe yakalamıştı.

Söz konusu sezonda Aykut Kocaman 25, Tanju Çolak ise 23 kez rakip fileleri havalandırmıştı.


Öte yandan Karagümrük ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrıldığını açıklayan Fabio Borini’nin ardından Mbaye Diagne de Kasımpaşa müsabakasından sonra takıma veda etti.




#Fatih Karagümrük
#Fabio Borini
#Mbaye Diagne
#Spor Toto Süper Lig
1 saat önce
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