ÖZET | Fenerbahçe - Başakşehir 1-0

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, ligde liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. İşte maç özeti Fenerbahçe-Başakşehir maçı golleri, pozisyonları

Fenerbahçe - Başakşehir maç özeti ve golleri

5. dakikada Migeul Crespo’nun sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Enner Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

19. dakikada sağ kanatta topu alan Bertrand Traore’nin topla ilerleyip ceza sahası içine girip müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

31. dakikada İrfan Can Kahveci, Lucas Biglia’dan sıyrılıp, ceza yayından yaptığı plase vuruşta kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Michy Batshuayi’nin kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Migeul Crespo’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Gustavo Henrique’nin indirdiği topla kale önünde buluşan Serdar Aziz’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

49. dakikada Stefano Okaka’nın pasında sağ kanatta topu alan Bertrand Traore’nin ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

79. dakikada Willian Arao’nun ceza yayının sağından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

82. dakikada Emre Mor’un pasında ceza sahası içinin solunda topla buluşan Lincoln’un çaprazdan vuruşunda Leo Duarte son anda topu kornere gönderdi.

84. dakikada Willian Arao’nun pasında topu alan Diego Rossi’nin ceza yayının solundan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90 3. dakikada sağ kanattan Philippe Keny’nin ortasında ceza sahası içinde topu alan Danijel Aleksic’in vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Fenerbahçe - Başakşehir maç özeti için tıklayın

Fenerbahçe - Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bugün büyük bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum, bundan eminim. İki iyi takımın karşılaşmasıydı. Avrupa’nın en üst liglerindeki bir futbol vardı sahada. Taktiksel olarak çok iyi pozisyon alıyorlar. Tebrik ediyorum. Defansif organizasyonumuz bugün çok iyiydi. Oyuncularımız da her an golün geleceğini biliyorlardı. İkinci yarıdaki baskıyla maçı kazandık. Şimdi perşembe günü bir maçımız daha var. Avrupa’da grup birinciliğini garantilemek için bu maç önemli. Bu maçı geride bırakıp hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Futbol sahada oynanıyor, oyun konsolunda oynamıyorsunuz. Oyun konsolunda istediğiniz oyuncuyu istediğiniz yere koyuyorsunuz. Ama sahada rakip var ve sizin istediklerinizi yapmanıza engel olabiliyorlar. Ben ve meslektaşlarım sahaya bakıp neyi düzelteceğine bakıyorlar. İlk yarıda Valencia ve Batshuayi’nin arasında mesafe vardı. Bu aslında benim Valencia’dan istediğim hareketliliğin de karşılığıydı. İki oyuncu da çok koştular oyunda oldukları dönemde. Oyuna sonradan giren Pedro, Rossi ve Emre Mor ise oyuna hız kattılar” diye konuştu.

“RAKİBİN BASKISINI KIRINCA İŞİMİZ DAHA DA KOLAYLAŞTI”

Jorge Jesus, “Başakşehir bize önde baskı yapan ilk takım değildi” diyerek, “Adana Demirspor da bu şekilde oynamıştı. Ama normal, büyük takımlar böyle oynar. İkinci yarıda ise böyle olmadı. Rakibimiz yorulmaya başladı. Biz de 90 dakika baskı yapamıyoruz. Rakibin baskısını kırınca işimiz daha da kolaylaştı. Kolaylaştırdı demek yerine daha fazla topa sahip olmaya başladık, daha fazla pozisyon bulmaya başladık diyebilirim. Ama iyi takımlar daha iyi organize oluyorlar sahada ve bu şekilde maçlarını kazanıyorlar” ifadelerini kullandı.

“ALTAY, MAÇIN BAZI ANLARINDA İYİ OLAMAYABİLİYOR AMA BUNLARI GELİŞTİRECEK”

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Jesus, kaleci Altay ile ilgili ise, “Altay kaliteli ve büyük bir kaleci. Ben onun kalitesini biliyorum. Maçın bazı anlarında iyi olamayabiliyor ama bunları geliştirecek. Bugün de 90 4’üncü dakikada büyük bir kurtarış yaptı ve kalitesini gösterdi. Büyük kaleciler bu şekilde takımlarına maç kazandırır. Büyük takım kalecileri, maç boyunca kendilerine top gelmediği için konsantrasyonunu yüksek tutmalıdır. Taraftarların geçen maçta yaptığı davranış bana göre doğru değildi. Taraftar kazanırken de kaybederken de sevgisini göstermeli. Ben hoca olarak onlara olan inancımı kaybetmiyorum. Altay bize çok maçlar kazandıracaktır. Bugün de son bölümde bunu yaptı, rakibin ender geliştirdiği bir atakta izin vermedi” şeklinde konuştu.

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Emre Belözoğlu ile yaptığı sohbet hakkında ise deneyimli teknik adam, “Meslektaşımla maçtan sonra konuştum. Kendisiyle İspanyolca konuştuk, daha önce İspanya’da oynamış. Kendisini tebrik ettim. Çok iyi bir takım oluşturmuş ve bu ligi kazanabilecek bir hoca olduğunu söyledim” dedi.

“HAKEMLERİ TEBRİK EDİYORUM”

Jorge Jesus, “İnanıyorum ki takımımın hala geliştirmesi gereken çok şey var” diyerek, “Ligde mevcut lider biziz. Avrupa’da da lideriz. Ligde 10 maç oynadık. Bu da ligin yaklaşık 3’te 1’i yapıyor. Kimse bu dönemde şampiyonluk ilan etmiyor. İyi bir dönemdeyiz ama futbolda her şey 1-2 hafta içinde değişebilir.

Ligdeki en iyi takım olmadığımızı düşünerek tevazulu şekilde devam etmeliyiz. Avrupa’da da grupta en güçlü takımı Rennes olduğunu düşünüyorum. Bugün sahadaki 3 takımı tebrik ediyorum Fenerbahçe ve Başakşehir’in yanı sıra hakem takımı da tebrik ediyorum. Maçı çok iyi yönettiler. Oyunun akmasını sağladılar ve oyun gereksiz yere durmadı. Hakemlerin ve rakibin performansı hoşuma gitti. Ama kendi takımımın performansı daha çok hoşuma gitti. Yarın takımıma izin vereceğim ve bugün giderek bu galibiyetin tadını çıkaracağız” açıklamasında bulundu.

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BELÖZOĞLU: HAMLELER İÇİN BELKİ BİRAZ DAHA BEKLEYEBİLİRDİM

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise şunları söyledi:

“Öncelikle Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Bizler üzgünüz. Oyunun ritmini belirlediğimiz dakikalarda gidişattan memnundum. İkinci yarının başında yine istediğimiz tempoda gidiyorduk. Rakip hamleler yaptı, karşılığını aldı. Bizler alamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama sadece 1 maç kaybettik.

Çok daha domine edebileceğimiz, bize alanlar bırakan bir rakibe karşı daha iyisini yapabilirdik. Bu maçtan dersler çıkararak bundan sonraki maçlarda inşallah daha iyi oynarız. Beşiktaş stoperlerini açan yapıda, Fenerbahçe 3 stoperle oynuyor. Geçişleri kullanmak istedik. Beki beke çıkaran bir oyun anlayışı var Fenerbahçe’nin. Güçlü ama zaafları olan bir oyunu var. Bunu değerlendirmek istedik ama sonuç çıkaramadık.

Fenerbahçe, 50 bin taraftarının gücünü bize hissettirdi. Okaka tercihim bundan dolayıydı. Biz maça ikinci yarıda da iyi başladık. Rakip hoca hamleler yaptı, ben hamleler yaptım. Öndeki 3 oyuncuyu değiştirdi rakip. Stoperlere de kenar oyuncularımız baskı yapıyordu. Hamlelerden sonra bizim adımıza oyun geriye gitti. Sakatlıklar vardı. Bunlar bahane değil tabi. Ben 70’inci dakikaya kadar oyundan memnundum. Bire birde güçlü oyuncuları tercih etmek istedim. Okaka da pivot görevini yaptı. Çıkan pozisyonlar var, değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Hamleler için belki biraz daha bekleyebilirdim. Hatta erken hamle yapmış olabilirdim. Değişiklik yapmadan oyunu belki 80-85’lere kadar tutabilirdim.”

“İSMAİL ÇOK YETENEKLİ OYUNCU”

Fenerbahçeli İsmail Yüksek hakkında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, “Kulüpler, camialar, yöneticiler, hocalar oyuncular için ‘Onu ben kazandırdım’ diye kolay cümleler kurabilir. İsmail çok yetenekli oyuncu. Transferinde menajerinin, oyuncunun, Ali Koç’un payı var. Ben o dönem sportif direktördüm. Biz genelde iyi işleri sahiplenmiyoruz, kötü olanları üstümüze alıyoruz. Aynı mevkide oynayan bir abisi olarak, İsmail’in performansı beni mutlu ediyor. Önünde çok uzun yolu olan, hayatının merkezine futbolu koyması gereken süreçleri var. Futbol ciddi bir meslektir. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla, kendisini geliştirmek ve Fenerbahçe’ye hizmet etmek isteyen birisi. Onun başarılı olması beni mutlu ediyor” dedi.

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“Biz kazanmak üzere plan yapıyoruz” diyen Belözoğlu, “Beraberliği korumayı düşünmüyoruz ama bazen ister istemez oyun sizi oraya götürür. İstediğiniz kadar üretmeye çalışın, futbolcuların bireysel duyguları bu şekilde ortaya çıkabilir. Ama oyuncuların isteği ve arzusunu bu şekilde görmedim. Baskı yediğimiz anlarda bile doğru pası verebilseydik, daha farklı olur. Fenerbahçe’nin oyunu güçlü ama doğru değerlendirecek takımlar için de fırsat doğurabilecek bir oyunu var. Onların planı bugün işledi” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE İYİ BİR SİNERJİ OLUŞTURMUŞ”

Emre Belözoğlu, “Burada yaşadığım günler her zaman eşsiz olacak. Fenerbahçe iyi bir sinerji oluşturmuş. Uzun zamandır şampiyonluk gelmiyor, bu da camiada bir sabırsızlık getiriyor. Şu anda kazanıyorlar. Her sene 7-8 oyuncu takıma dahil oluyor. Bu sene kalibresi çok yüksek oyuncular geldi. Başarılı gidiyorlar ama sezon çok uzun. Bu sene 3-4 takımın dahil olacağı bir yarış olacaktır. Fenerbahçe’nin taraftarıyla bütünleştiğini söyleyebilirim” sözleriyle açıklamalarına devam etti.

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“20 MAÇLIK PERİYOTTA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIMIZ”

“Benim iyi bir kadrom olduğunu düşünüyorum” diyen Belözoğlu, “20 maçlık periyotta en çok puan toplayan takımız. Geçen seneden 9 maçı da kattığımızda 30 maçlık bir süreçten bahsediyoruz. Gerçekçi olmak lazım. Fenerbahçe’nin bütçesiyle bizi karşılaştırmamak lazım. Ama oyun önemli. Beşiktaş maçında hamleleri yaptıktan sonra oyun geriye gitti. Bugün de öyle oldu. Ben elimdeki kadro için rotasyon kelimesini hiç kullanmadım. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yaptılar. Takım ligde ve Avrupa’da iyi gidiyor. Elimde güçlü bir kadro var. Defansta sakatlıklar olması bizi olumsuz etkiledi. Bugün savunmada Mahmut’u kullandık. Hemen hemen her oyuncudan verim aldığımızı düşünüyorum ben” dedi.

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“ÜLKE PUANINA FENERBAHÇE İLE BERBER EN ÇOK HİZMET EDEN BİZİZ”

Emre Belözoğlu, Avrupa hakkında ise “Başakşehir olarak Avrupa’da çok önemli işler yaptık. Ülke puanına Fenerbahçe ile berber en çok hizmet eden biziz. Şu anda hedefimiz son 16. Takımımız, organizasyona sadık kaldığı sürece biz her rakiple başa baş oynarız. Ben oyuncu grubuna güveniyorum. Kim çıkarsa çıksın herkesle mücadele edebileceğimizi düşünüyorum ama öncelikli hedef son 16. Bunu başarmak istiyoruz” diye konuştu.

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