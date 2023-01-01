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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç kadrosu
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turuyla devam ediyor. Dün oynanan Türkiye Kupası maçında Ankaragücü, Trabzonspor ve Başakşehir tur atlayan takımlar oldu. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ve ile karşılaşacak. Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Peki Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ilk 11’de kim var? İşte, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...
11:27 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe Çaykur Rizespor muhtemel 11

Fenerbahçe Çaykur Rizespor muhtemel 11

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe

Fenerbahçe'de eksik oyuncular kimler?

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı
İrfan Can Kahveci'
nin yanı sıra sakatlığı bulunan
Joao Pedro
karşılaşmada forma giyemeyecek.
Arda Güler

Arda Güler, Çaykur Rizespor maçına oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'e yakın görünüyor.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor muhtemel ilk 11

Fenerbahçe kadrosu:
  1. Volkan,
  2. Isla,
  3. Skrtel,
  4. Serdar,
  5. Hasan Ali,
  6. Mehmet Topal,
  7. Tolgay,
  8. Dirar,
  9. Zajc,
  10. Valbuena,
  11. Soldado
Çaykur Rizespor kadrosu:
  1. Gökhan,
  2. Moroziuk,
  3. Abarhoun,
  4. Awaziem,
  5. Melnjak,
  6. Abdullah,
  7. Azubuike,
  8. Umar,
  9. Boldrin,
  10. Chahechouhe,
  11. Muriç

Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti.Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, uzun süreli sakatlığını atlatan Arda'yı ligde Gaziantep FK mücadelesinde sonradan oyuna almış ve 17 yaşındaki futbolcu etkili bir performansa imza atmıştı.

Portekizli teknik adamın, Çaykur Rizespor karşısında daha fazla süre vereceğini belirttiği genç oyuncusunu ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Peres

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres'in de Çaykur Rizespor karşılaşmasında süre alması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.

Ligde Galatasaray ve Gaziantep FK müsabakalarında yedek soyunan Peres, forma şansı bulamamıştı. Fenerbahçe ile Avrupa'da 4, kupada 1 ve ligde 13 maç kaçıran 28 yaşındaki savunmacı, yarın oynaması durumunda 4 ayı aşkın bir sürenin ve 18 resmi müsabakanın ardından forma giymiş olacak.


#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Ziraat Türkiye kupası
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