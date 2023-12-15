"Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı hangi tarihte oynanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmalarının detayları iki takım taraftarları tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı hangi tarihte oynanacak? İşte beklenen tarih...