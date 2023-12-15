"Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı hangi tarihte oynanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmalarının detayları iki takım taraftarları tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı hangi tarihte oynanacak? İşte beklenen tarih...
SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 2023 Süper Kupa maçının 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park'ta oynanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.