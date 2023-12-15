|
Özgün

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte beklenen tarih...

"Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ligler bir haftalığına ertelenirken, 16'ncı hafta maçları daha sonra oynanacak. Aralık ayının sonunda oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasının tarihinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte beklenen tarih...

00:28 - 15/12/2023 vendredi
Yeni Şafak
süper kupa maçı ne zaman
süper kupa maçı ne zaman

"Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı hangi tarihte oynanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmalarının detayları iki takım taraftarları tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı hangi tarihte oynanacak? İşte beklenen tarih...

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 2023 Süper Kupa maçının 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park'ta oynanacağını açıkladı.


TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Süper Kupa
il y a 1 heure
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte beklenen tarih...