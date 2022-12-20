Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından heyecan yerel lig karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün birbirinden önemli maçların kapanışı Fenerbahçe İstanbulspor maçıyla yapılacak.
FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21:00'da oynanacak.
FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe İstanbulspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
İrcan Can Eğribayat, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert, Rossi, İrfan Can, King, Serdar.