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Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de liderliği elinde bulunduran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe- İstanbulspor maçı: Maçın saati, kanali, ilk 11 kadrosu | Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe İstanbulspor

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından heyecan yerel lig karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün birbirinden önemli maçların kapanışı Fenerbahçe İstanbulspor maçıyla yapılacak.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21:00'da oynanacak.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

İrcan Can Eğribayat, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert, Rossi, İrfan Can, King, Serdar.

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