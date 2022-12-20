Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de liderliği elinde bulunduran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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