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Giresun'da fındık 2024’e hızlı girdi: Fiyatlar yükselmeye devam ediyor

2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatı kilogram başına 112 - 115 TL’den işlem görüyor.

15:20 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fındık fiyatlarında son durum
Fındık fiyatlarında son durum

Fındık fiyatları özellikle fındık çiftçisi tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen sezon öncesi fındık fiyatları 82,5 TL, Giresun kalite için 84 TL olarak açıklandı. Ancak serbest piyasada fiyatlar kısa zamanda TMO’nun açıkladığı fiyatın önüne geçti.

Giresun’da fındık ne kadar?

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun'da fındık fiyatının serbest piyasada 112-115 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun'da fındık fiyatının serbest piyasada 112-115 liradan işlem gördüğünü söyledi. Bölük, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son günlerde artış gösterdiğini belirtti. Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 112 ila 115 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, piyasanın arz talep dengesine göre fiyatın şekillendiğini aktardı.

Bölük, gelecek günler için şimdiden yorum yapmanın doğru olmayacağını, pazarı ve süreci yakından takip etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

TMO fındık fiyatları ne kadar?

TMO: levant kalite 82,5 TL, Giresun kalite: 84

Fiskobirlik fındık fiyatı

Fiskobirlik: 98,5 TL

800 bin lira fiyatla SUV modeli Türkiye’de satışa çıkacak!
800 bin lira fiyatla SUV modeli Türkiye’de satışa çıkacak!

Çin'in Chery Otomobili Türkiye pazarını sarsmaya hazırlanıyor. Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Chery, Türkiye pazarının ön saflarında yer almaya kararlı. Chery'nin son girişimi onu Türkiye pazarında ön sıralara taşıyacak. Chery Tiggo SUV modeli Türkiye satış fiyatı heyecan uyandırdı. Yeni yıl fiyatlarıyla araç alacak olanları cezbeden Chery, listesini yayınladı. Tiggo 2 1.5L MT Comfort modeli 649.900 TL'den satışı sunuluyor. Markanın yüksek teknolojiyle ürettiği yenilikçi modelleri ve tüketiciyi yakalayan fiyat politikasıyla Türkiye pazarında da kısa sürede ciddi bir ivme yakalayan Chery Tiggo SUV ne kadar, kaç TL, 800 bin lira mı? İşte Chery satış listesi ve güncel fiyatına ilişkin ayrıntılı bilgiler...

#fındık fiyatı
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#FİSKOBİRLİK
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