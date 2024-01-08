"Memur emekli 14-15 günlük maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Aralık ayları enflasyon oranlarını açıkladı ve bu veriler, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranını belirlemek adına önemli bir referans haline geldi. Şimdi ise gözler, bu zamların memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacağı tarih üzerinde. Peki Memur emekli 14-15 günlük maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak 15 günlük maaş farkları ödeme tarihleri açıklandı mı?