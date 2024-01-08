Fındık fiyatları özellikle fındık çiftçisi tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen sezon öncesi fındık fiyatları 82,5 TL, Giresun kalite için 84 TL olarak açıklandı. Ancak serbest piyasada fiyatlar kısa zamanda TMO’nun açıkladığı fiyatın önüne geçti.
Giresun’da fındık ne kadar?
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun'da fındık fiyatının serbest piyasada 112-115 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun'da fındık fiyatının serbest piyasada 112-115 liradan işlem gördüğünü söyledi. Bölük, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son günlerde artış gösterdiğini belirtti. Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 112 ila 115 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, piyasanın arz talep dengesine göre fiyatın şekillendiğini aktardı.
Bölük, gelecek günler için şimdiden yorum yapmanın doğru olmayacağını, pazarı ve süreci yakından takip etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.
TMO fındık fiyatları ne kadar?
TMO: levant kalite 82,5 TL, Giresun kalite: 84
Fiskobirlik fındık fiyatı
Fiskobirlik: 98,5 TL